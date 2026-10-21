Глава Кремля Владимир Путин начал официальную встречу со Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США Дональда Трампа. Ключевыми темами диалога стали дипломатические пути прекращения войны в Украине, возвращение к торгово-экономическому диалогу и урегулирование региональных кризисов.

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Российский лидер попросил Уиткоффа передать искренние слова благодарности за усилия в отношении Украины не только Дональду Трампу, но и его жене Мелании. Со своей стороны, Стивен Уиткофф сообщил, что привез документы, в которых излагаются подходы к проблеме украинского урегулирования.

"В нашем крайнем телефонном разговоре, — заметил российский лидер, акцентируя на позиции президента США, — Трамп лично подчеркивал безальтернативность завершения этого конфликта. Его ключевым мотивом является полное приостановление человеческих потерь".

Российская сторона также проявила интерес к результатам недавнего дипломатического раунда с участием Украины в Норвегии. Со своей стороны, Уиткофф дал положительную оценку этим контактам в Осло, назвав их результативными и демонстрирующими движение вперед.

"Мы видим реальные сдвиги, – подчеркнул спецпосланник Белого дома. — Более того, на сегодняшний день уже сформированы серьезные подготовительные предпосылки, которые позволяют выйти на соглашение о прекращении огня в Украине".

Американский представитель выразил надежду, что Москва рассмотрит инициативу по возобновлению переговорного процесса в трехстороннем формате (РФ — США — Украина) для согласования чисто технических параметров потенциального мира. Кроме того, Уиткофф от имени Дональда Трампа передал благодарность за компромиссное решение Москвы по так называемому "дизельному соглашению". Путин заявил, что после этого решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5-6 процентов.

Отдельным успехом встречи стало решение гуманитарного вопроса — освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда. Дипломат выразил личную благодарность за этот шаг.

"Американец уже находится в терминале аэропорта Пулково, – заверил Путин своего собеседника, – откуда вскоре сможет вылететь на родину".

Помимо европейской безопасности стороны сфокусировались на Ближнем Востоке и двусторонней торговле. Путин заявил, что Москве интересны стратегические оценки Вашингтона по ситуации вокруг Ирана, и Россия готова выступить посредником в урегулировании.

При этом он заявил, что предложения РФ по иранской ядерной проблеме хорошо известны. Также Путин отметил, что намерен обсудить с Виткоффом некоторые соображения по поводу возможной встречи с Трампом в Китае.

Что касается экономических связей, то Кремль задекларировал готовность масштабно возвратиться на американский рынок.

"Российская Федерация, — резюмировал Путин, очерчивая потенциал экономического сотрудничества, — владеет ресурсами для поставок удобрений в значительных объемах потребителям в США, если бы для этого сняли искусственные ограничения".

Стив Уиткофф подтвердил, что после достижения продолжительного мира в Украине перед Вашингтоном и Москвой откроются значительные перспективы для восстановления и расширения полноценных экономических отношений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Офиса Президента Кирилл Буданов в Осло опроверг российский фейк относительно якобы оккупации одного из городов Донбасса. По его словам, распространяемые врагом слухи не имеют ничего общего с действительностью.