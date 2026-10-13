Путин может отказаться от переговоров без Донбасса: стало известно возможное условие Кремля

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, согласится вернуться к переговорам о прекращении войны против Украины лишь при условии получения территорий Донбасса, которые сейчас контролируют украинские силы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин вернется за стол переговоров только тогда, когда получит оставшиеся 11% Донбасса, что сможет представить внутри страны как победу", — заявил собеседник агентства.

Как отмечает Reuters, соответствующую информацию украинским чиновникам передали специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Майами.

По данным агентства, Вашингтон рассматривает несколько возможных шагов, которые могли бы способствовать возобновлению диалога с Москвой. Среди них – договоренности, касающиеся российского дизельного топлива, а также возможное прекращение украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Предполагаемая логика американской стороны заключается в том, чтобы после определенных уступок со стороны Украины потребовать от России ответных действий. Таким образом, Вашингтон рассчитывает создать условия для возвращения Москвы к обсуждению прекращения войны.

Однако сведения, приведенные в публикации Reuters, не означают, что российское руководство уже согласилось на конкретный план мирного урегулирования. Условия возможных договоренностей остаются предметом обсуждения, а позиция Кремля изложена со ссылкой на источник, близкий к российским властям.

Украина, в свою очередь, настаивает на сохранении территориальной целостности и неоднократно отвергала требования передать России земли, которые остаются под контролем украинской армии.

Если информация о предполагаемых требованиях Москвы подтвердится, территориальный вопрос может стать одним из главных препятствий для переговоров. Пока остается неизвестным, готова ли Россия обсуждать другие варианты урегулирования и какие гарантии безопасности могли бы стать частью будущего соглашения.

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