Путин наконец-то раскрыл карты за что он воюет: почему Украина здесь ни при чем

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Кравцев Сергей
Кроме традиционных и уже заезженных фраз Путин на Валдае описал, как он видит будущий мир. И это – хоть что-то новое из всего этого потока старческого сознания. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что первое и главное – Путин фактически сказал – не ждите быстрого возвращения к какой-то "нормальности", конфликты будут продолжаться, а мир вошел в долгий период перестройки.
Он продолжает, второе важное. Путин снова говорит о конце западной гегемонии и пытается представить Россию не как страну, просто воюющую с Западом, а как один из центров будущей системы. То есть месседж такой – не нужно договариваться с Россией об Украине, нужно договариваться с Россией о том, какой будет дальнейшая жизнь мира. Потому что, если не будете договариваться РФ применит все имеющиеся силы и средства, чтобы принудить мир к признанию россиян субъектами крупного соглашения о безопасности.
Он продолжает, третий момент состоит в том, что Путин снова говорит о реформе Организации Объединенных Наций и о большей роли Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь можно с ним согласиться, что организация в этом виде себя исчерпала, но есть большое. Москва желает пересмотра интернационального порядка, не пересматривая собственного представления о праве сильного. То есть, это заявка на проведение "новой Ялты" с Китаем и Штатами. Где в этой истории Европа нетрудно догадаться. Любопытно, что думает об этом Макрон, Мерц и премьер Британии.
По словам эксперта, политтехнологи Путина вообще писали весь текст его выступления так, как будто нас не существует в принципе. Ибо он воюет не с нами. Потому что мы, как говорит Путин, "управляемся Западом".
Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.