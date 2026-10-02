Путин наконец-то раскрыл карты за что он воюет: почему Украина здесь ни при чем

Кроме традиционных и уже заезженных фраз Путин на Валдае описал, как он видит будущий мир. И это – хоть что-то новое из всего этого потока старческого сознания. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что первое и главное – Путин фактически сказал – не ждите быстрого возвращения к какой-то "нормальности", конфликты будут продолжаться, а мир вошел в долгий период перестройки.

Почему это важно? Это значит, что Москва больше не продает миру иллюзию, что в ближайшее время мы увидим предметные мирные переговоры. Россия будет жить в новой реальности – и это пытаться воевать и угрожать всеми видами оружия, включая ядерное. "Ибо ружье может выстрелить". Надеюсь, в Вашингтоне это услышали?", – отметил аналитик.

Он продолжает, второе важное. Путин снова говорит о конце западной гегемонии и пытается представить Россию не как страну, просто воюющую с Западом, а как один из центров будущей системы. То есть месседж такой – не нужно договариваться с Россией об Украине, нужно договариваться с Россией о том, какой будет дальнейшая жизнь мира. Потому что, если не будете договариваться РФ применит все имеющиеся силы и средства, чтобы принудить мир к признанию россиян субъектами крупного соглашения о безопасности.

"Для меня здесь ничего, правда, нового не было, потому что я в своих эфирах постоянно говорю, что из-за войны войны в Украине Путин стремится доминированием над слабой Европой и не только – куда дотянутся руки. Впервые этот масштаб претензии был артикулирован Путиным. То есть, вопрос 20% процентов Донецкой области, которые якобы мешают миру, — это абсолютно обманчивый миф, по сравнению с тем, чего хочет Москва достичь глобально. Дональд, Си, вы готовы?", – отметил эксперт.

Он продолжает, третий момент состоит в том, что Путин снова говорит о реформе Организации Объединенных Наций и о большей роли Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь можно с ним согласиться, что организация в этом виде себя исчерпала, но есть большое. Москва желает пересмотра интернационального порядка, не пересматривая собственного представления о праве сильного. То есть, это заявка на проведение "новой Ялты" с Китаем и Штатами. Где в этой истории Европа нетрудно догадаться. Любопытно, что думает об этом Макрон, Мерц и премьер Британии.

По словам эксперта, политтехнологи Путина вообще писали весь текст его выступления так, как будто нас не существует в принципе. Ибо он воюет не с нами. Потому что мы, как говорит Путин, "управляемся Западом".

"И я действительно убежден, что в его разговорах идет больше торгов о своем месте за столом Трампа и Си, чем о том, что он планирует по Украине. Вопрос, готовы ли они к этому и понимают ли последствия? То есть в голове царя одно – где он, где преклонение голов перед русским нашествием и где признание его, как лидера мира. За это он сейчас и воюет, убивая сотни тысяч жизней. Не велика ли цена за величие бандита из подворотни?", – подытожил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.



