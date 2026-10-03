Путин не оставил другого выбора: почему олигархи РФ вложили миллиарды в военную машину

Крупнейшие российские бизнесмены в 2026 году направили в государственный бюджет сотни миллиардов рублей в рамках так называемых "добровольных поступлений". Согласно документам российского бюджета, о которых сообщает Reuters, с начала года такие выплаты достигли 471 млрд рублей – более $5,6 млрд.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эта сумма составляет более 1% всех государственных расходов России. По данным агентства, договоренность о подобных взносах обсуждалась на закрытой встрече Владимира Путина с крупнейшими представителями российского бизнеса, большинство которых находится под западными санкциями.

В сентябре Путин заявил, что после этой встречи государство получило "сотни миллиардов" рублей. В Кремле утверждали, что инициатором идеи выступил неназванный предприниматель. Он якобы исходил из того, что значительная часть крупных состояний была сформирована в 1990-е годы благодаря связям с государством, а потому владельцы капитала должны теперь помогать бюджету.

Финансовая нагрузка на российские государственные финансы при этом продолжает расти. В 2026 году дефицит бюджета РФ прогнозируется на уровне 7,3 трлн рублей, или 3,2% ВВП. Это примерно вдвое выше первоначально запланированного показателя.

Без дополнительных "добровольных" поступлений дефицит мог бы достигнуть 3,4% ВВП, отмечается в материалах бюджета.

Одновременно российское правительство ищет другие источники доходов. В 2026 году власти рассчитывают получить около 385 млрд рублей от продажи активов, которые в последние годы были изъяты у частного бизнеса.

Расходы на оборону и безопасность остаются одной из крупнейших статей бюджета. В текущем году на эти направления планируется направить около 38% всех государственных расходов.

На 2027 год российские власти также готовят новые налоговые меры. В частности, ожидается увеличение налоговой нагрузки на доходы от банковских депозитов, что, по расчетам правительства, должно принести бюджету около 1 трлн рублей дополнительных поступлений.

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