Путин не смог простить Зеленскому сравнение СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин обозначил, что огорчен высказыванием украинского гаранта Владимира Зеленского, в котором он уравнял позиции советской власти и нацистской Германии во времена Второй Мировой войны. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на телеканал "Россия-1".

Путин отметил, что слова украинского лидера скажутся негативно на взаимоотношениях между Россией и Украиной, также отразятся и на самом Зеленском.

Так, на вопрос журналистов, как относится лидер Кремля к заявлению Зеленского о том, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия, президент ответил лаконично.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны", - подытожил Путин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировал выражение Владимира Зеленского в Польше, что привлекло шквал критики от России - правоприемницы СССР.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!