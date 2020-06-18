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Путин не смог простить Зеленскому сравнение СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин указал, что отношения с Украиной будут ухудшены

сегодня, 21:54
Автор:

Екатерина Белоброва
Путин не смог простить Зеленскому сравнение СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин обозначил, что огорчен высказыванием украинского гаранта Владимира Зеленского, в котором он уравнял позиции советской власти и нацистской Германии  во времена Второй Мировой войны. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на телеканал "Россия-1".

Путин отметил, что слова украинского лидера скажутся негативно на взаимоотношениях между Россией и Украиной,  также отразятся и на самом Зеленском. 

Так, на вопрос журналистов, как относится лидер Кремля к заявлению Зеленского о том, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия, президент ответил лаконично.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала во время Второй мировой войны", - подытожил Путин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировал выражение Владимира Зеленского в Польше, что привлекло шквал критики от России - правоприемницы СССР.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-otreagiroval-slova-zelenskogo-sssr-1592505865.html
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