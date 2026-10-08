Президент Украины Владимир Зеленский в августе заявлял, что после выборов в Госдуму Россия может огласить новую волну мобилизации. Однако выборы прошли, а ожидаемого официального объявления нет. Почему Путин не пошел на такой шаг, хотя, по версии Украины, очень нуждается в пополнении армии, рассказали три модели искусственного интеллекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По версии Gemini, одна из главных причин – страх Кремля перед социальными потрясениями. Открытая мобилизация сразу после выборов могла бы вызвать панику, новую волну эмиграции молодежи и недовольство внутри страны.

Поэтому российские власти, как считают чат-бот, пока делают ставку на "ползучую" мобилизацию. Контрактникам предлагают большие финансовые выплаты, активно работает рекрутинг, привлекают должников и заключенных. Параллельно развернута цифровая система учета и электронных повесток.

То есть Кремлю не обязательно издавать один громкий указ по всей стране. Людей можно набирать постепенно, не создавая резкого общественного шока.

Gemini считает, что к открытой волне призыва Путин может прибегнуть тогда, когда финансовый стимул для контрактников перестанет обеспечивать необходимый приток людей из-за роста потерь на фронте.

Чат-бот Grok также увязывает отказ от открытой мобилизации со страхом перед реакцией общества. Напоминает об опыте 2022 года, когда объявление мобилизации повлекло за собой бегство людей за границу и протесты.

Теперь Кремль, по этой версии, избрал менее заметный путь. Людей привлекают из-за контрактов с большими выплатами, электронных повесток, давления на должников и регионы. Отдельно Grok упоминает северокорейцев и иностранных наемников.

Важный момент в ответе чат-бота – указ о мобилизации 2022 года, который, по его словам, до сих пор действует. Поэтому новый громкий документ для набора людей вроде бы не нужен.

Путин снова выбрал скрытый вариант, потому что открытая мобилизация для него опаснее самой войны, подчеркнул Grok.

Чат-бот DeepSeek также называет главной причиной страх Кремля перед реакцией населения. Открытая мобилизация, по мнению чат-бота, может повлечь за собой протесты и новую волну побега мужчин за границу.

В то же время, DeepSeek считает, что мобилизацию фактически заменили скрытым набором. Людей по его версии заставляют подписывать контракты, а повестки поступают в электронном виде через электронный сервис.

Именно поэтому чат-бот делает вывод, что вопрос заключается уже не столько в том, будет ли пополнение российской армии, сколько в том, насколько долго Кремлю удается скрывать его последствия.

Все три чата-боты сходятся в главном: отсутствие нового указа не означает, что Кремль отказался от набора людей. Совместный тезис – российские власти пытаются избежать открытой мобилизации из-за риска паники, протестов и новой волны бегства из страны.

Разница – в акцентах. Gemini делает упор на финансовые выплаты и цифровую систему учета, Grok — на опыте 2022 года и привлечении иностранцев, а DeepSeek подробнее описывает электронные повестки и давление на людей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на слабость Путина.



