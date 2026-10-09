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Путин отметил день рождения с экс-канцлером в Москве: кого в Германии поспешили обвинить в предательстве

Бывший глава правительства Германии Герхард Шредер приехал в Россию по делам бизнеса, но в итоге оказался в гостях у Владимира Путина

9 октября 2026, 10:34
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Кравцев Сергей

Владимир Путин провел свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, прибывшего в Москву по рабочим вопросам. Об этом сообщила DW со ссылкой на заявление Кремля.

Путин отметил день рождения с экс-канцлером в Москве: кого в Германии поспешили обвинить в предательстве

Путин и Шредер. Фото: из открытых источников

По информации российской администрации, Путин узнал о приезде бывшего немецкого лидера из сообщений СМИ, после чего пригласил давнего знакомого к себе домой. 

"Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", — сообщили в Кремле.

Визит Шредера в Россию был связан с его деятельностью в бизнесе. Экс-канцлер Германии входит в наблюдательный совет "Гиперглобус" — российской структуры немецкой группы Globus Holding GmbH & Co, управляющей сетью продуктовых гипермаркетов. В Москве он планировал встретиться с сотрудниками и руководством компании.

Однако именно встреча с Путиным вновь сделала поездку бывшего канцлера политически заметной. Шредер давно поддерживает отношения с российским лидером, а его связи с российскими энергетическими и деловыми структурами неоднократно становились предметом критики в Германии.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину отношение к Шредеру в немецком политическом истеблишменте стало еще более напряженным. Его нежелание полностью разорвать связи с Россией вызвало резкую реакцию со стороны ряда политиков и общественных деятелей. Новую работу бывшего канцлера в российской компании в Германии называли "предательством Европы".

Встреча в день рождения Путина вновь подчеркнула, насколько неоднозначно воспринимаются отношения Шредера с Кремлем на фоне войны России против Украины. Для сторонников жесткой линии в отношении Москвы подобные контакты выглядят особенно противоречиво, тогда как сам факт встречи не свидетельствует о каких-либо новых политических договоренностях.

Пока неизвестно, обсуждали ли Путин и Шредер вопросы войны, отношений России с Германией или исключительно личные темы. Кремль не сообщил подробностей разговора, оставив открытым вопрос о содержании встречи.

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Источник: https://www.dw.com/uk/putin-svatkuvav-svij-den-narodzenna-razom-zi-srederom/a-79607194
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