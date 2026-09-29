Путин потеряет все: ИИ назвал худший сценарий для Кремля

Эксперты все чаще отмечают, что завершение войны возможно только после возвращения контроля на временно оккупированных территориях, а это произойдет только после распада РФ. Остальные отмечают, что если Россия останется без нефтяной сферы, то запустится процесс распада страны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, действительно ли РФ может распасться и когда это возможно.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что исторические предпосылки для распада есть. Среди них называет внутренние национальные республики, экономические проблемы из-за санкций и военных расходов, а также постепенное усиление самостоятельности региональных элит.

В то же время ожидать распада России "за месяц или до конца года" Gemini считает опасной иллюзией. Система, по оценке чат-бота, пока держится благодаря репрессивному аппарату и ресурсам силовиков.

Поэтому Gemini относит возможный распад скорее к среднесрочной перспективе – несколько лет, в зависимости от того, насколько будет истощаться война.

Чат-бот Grok также допускает такой сценарий, но обращает внимание на несколько возможных факторов: экономическое истощение, удары по НПЗ, военные неудачи, кризис преемственности после лидера РФ Владимира Путина и усиление центробежных сил в регионах.

При этом чат-бот называет сразу несколько временных оценок. Часть аналитиков, по его ответу, видит критическое окно в конце 2027 – начале 2028 года, другие говорят о горизонте 5-10 лет.

Grok особо отмечает: полный распад не является гарантией. Более реальным может оказаться сильное ослабление центральной власти, когда регионы начнут действовать самостоятельнее, а Кремль потеряет контроль над частью территорий.

Чат-бот DeepSeek называет разговоры о распаде России все более громким трендом среди западных аналитиков. Чат-бот ссылается на экономические и политические проблемы, в частности, падение прогноза роста экономики, сокращение нефтегазовых доходов и возможные трещины внутри политической системы.

В то же время DeepSeek отмечает, что распад – это не событие, а процесс. По его мнению, нет оснований говорить о неминуемом коллапсе уже сейчас. Наиболее вероятным сценарием чат-бот называет не быстрое разделение России на отдельные республики, а хаос, борьбу элит и потерю контроля за периферией.

Реалистичным горизонтом DeepSeek называет 2027-2028 годы, если давление на Россию будет сохраняться.

В заключении все три ответа допускают возможность серьезной трансформации России, но не говорят о гарантированном быстром распаде. Отличаются прежде всего термины: Gemini говорит о нескольких годах, Grok – с конца 2027 – начала 2028-го до 5-10 лет, а DeepSeek выделяет 2027-2028 годы. В то же время все три чата указывают на возможность ослабления центральной власти как важный сценарий для будущего России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по версии ИИ, боится завершения войны в Украине.



