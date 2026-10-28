Путин раскрыл контакты с Маском: о чем Москва договаривается с главой SpaceX на фоне войны

Россия продолжает поддерживать контакты с американским предпринимателем Илоном Маском по вопросам низкоорбитальных спутниковых группировок. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума "Россия – Африка" в Москве, подчеркнув, что политические разногласия не стали препятствием для общения.

Владимир Путин и Илон Маск. Фото: из открытых источников

"Мы в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам, несмотря на все политические вопросы", — заявил российский диктатор.

При этом он не раскрыл подробностей переговоров, не уточнил их участников и не сообщил, к каким практическим договоренностям могли прийти стороны.

Маск возглавляет SpaceX – компанию, развивающую спутниковую систему связи Starlink. Ее технологии имеют стратегическое значение для обеспечения интернет-доступа и коммуникаций, в том числе в условиях военных конфликтов. Поэтому любые заявления о контактах с руководителем SpaceX привлекают особое внимание на фоне российско-украинской войны.

25 октября Маск заявил, что спутниковая сеть должна сохранять гражданское назначение и не использоваться для нанесения наступательных ударов. По его словам, применение системы для таких целей может превратить ее в законную цель для ответных атак.

На этом фоне подтверждение Путиным контактов с предпринимателем поднимает вопросы о характере обсуждений и возможных границах технологического сотрудничества. Однако само заявление не свидетельствует о заключении конкретной сделки или изменении политики SpaceX в отношении использования ее инфраструктуры.

Остается неизвестным, касаются ли контакты исключительно гражданских спутниковых проектов или затрагивают более широкие технологические вопросы. Ни конкретные условия возможного сотрудничества, ни сроки реализации каких-либо инициатив российская сторона публично не обозначила.

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