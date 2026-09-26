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Путин сделал заявление о русскоязычных в Балтии: допускает ли войну с Европой

В Кремле утверждают, что Москва якобы знает о нарушениях прав русскоязычного населения и уже выработала механизм реакции

26 сентября 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва располагает информацией о предполагаемых нарушениях прав русскоязычного населения в странах Балтии. По его словам, Россия намерена реагировать на такие ситуации в рамках гуманитарных механизмов и международного права.

Путин сделал заявление о русскоязычных в Балтии: допускает ли войну с Европой

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, что там, в прибалтийских странах, нарушаются права русскоязычного населения", — заявил Путин на пресс-конференции.

Российский лидер утверждает, что Москва уже определила подход к подобным вопросам и действует, по его словам, исключительно в гуманитарном и правовом поле. Его выступление цитируют российские государственные СМИ.

Заявление прозвучало на фоне очередного обсуждения отношений России с европейскими странами. Путин отверг утверждения о подготовке Москвой военных действий против Европы. Он заявил, что у России якобы нет соответствующих планов и "реальных мотивов" для дальнейшего обострения.

При этом российский президент назвал заявления представителей стран ЕС об угрозе со стороны России целенаправленным раздуванием напряженности и провокацией. По его версии, европейские власти вводят население в заблуждение, в том числе для продолжения поддержки Украины.

Москва неоднократно использовала тему защиты русскоязычного населения в своей внешнеполитической риторике. В данном случае Путин связал ее с международно-правовыми и гуманитарными механизмами, одновременно заявив об отсутствии намерений вступать в военный конфликт с Европой.

Таким образом, в одном выступлении российский лидер затронул сразу два чувствительных для Европы вопроса — положение русскоязычных жителей стран Балтии и перспективы дальнейшей эскалации между Москвой и европейскими государствами.

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