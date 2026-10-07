logo

BTC/USD

83708

ETH/USD

2578.05

USD/UAH

44.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин снова открывает военный кошелек: на какую рекордную сумму взлетят расходы России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин снова открывает военный кошелек: на какую рекордную сумму взлетят расходы России

Кремль пересмотрел планы на 2026 год: траты на войну могут оказаться на 40% выше первоначального бюджета, а дефицит РФ - превысить 7 трлн рублей

7 октября 2026, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия может потратить на военные нужды в 2026 году около 17 трлн рублей – почти $200 млрд. Это примерно на 40% больше суммы, которую российские власти закладывали в бюджет изначально. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух людей, близких к российскому правительству.

Путин снова открывает военный кошелек: на какую рекордную сумму взлетят расходы России

Российские войска. Фото: из открытых источников

Еще год назад Москва рассчитывала постепенно сдерживать рост военных расходов, уменьшить дефицит бюджета и начать восстанавливать государственные резервы. Однако продолжение войны против Украины заставило Кремль пересмотреть эти планы.

По данным источников Bloomberg, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года российский лидер рассчитывал на возможность соглашения по Украине уже в следующем году. В таком случае необходимость в дальнейшем резком наращивании военных расходов могла бы снизиться.

Но к началу 2026 года в Кремле, по данным источников, пришли к выводу, что договориться на приемлемых для Москвы условиях не удастся. После этого российские власти начали ускорять финансирование оборонных предприятий и увеличивать другие расходы, связанные с войной.

Цена такого решения оказалась высокой. Прогнозируемый дефицит российского бюджета на 2026 год вырос более чем до 7 трлн рублей против первоначально запланированных 3,8 трлн. Для покрытия дополнительных расходов Москва использует внутренние заимствования, а также продажу золота.

При этом сокращение военных расходов в ближайшие годы пока не выглядит приоритетом Кремля. Согласно бюджетным планам, в 2027 году на оборону предусмотрено 17,1 трлн рублей, в 2028-м — 16,6 трлн, а в 2029-м — 16,3 трлн.

Собеседники Bloomberg допускают, что реальные расходы могут оказаться выше и в 2027 году. Одной из причин остаются неопределенность вокруг переговоров с Украиной и готовность Москвы продолжать финансировать войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — в этот раз все серьезно: на Западе рассказали, что стоит за ядерными угрозами РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости