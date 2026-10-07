Путин снова открывает военный кошелек: на какую рекордную сумму взлетят расходы России

Россия может потратить на военные нужды в 2026 году около 17 трлн рублей – почти $200 млрд. Это примерно на 40% больше суммы, которую российские власти закладывали в бюджет изначально. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух людей, близких к российскому правительству.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Еще год назад Москва рассчитывала постепенно сдерживать рост военных расходов, уменьшить дефицит бюджета и начать восстанавливать государственные резервы. Однако продолжение войны против Украины заставило Кремль пересмотреть эти планы.

По данным источников Bloomberg, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года российский лидер рассчитывал на возможность соглашения по Украине уже в следующем году. В таком случае необходимость в дальнейшем резком наращивании военных расходов могла бы снизиться.

Но к началу 2026 года в Кремле, по данным источников, пришли к выводу, что договориться на приемлемых для Москвы условиях не удастся. После этого российские власти начали ускорять финансирование оборонных предприятий и увеличивать другие расходы, связанные с войной.

Цена такого решения оказалась высокой. Прогнозируемый дефицит российского бюджета на 2026 год вырос более чем до 7 трлн рублей против первоначально запланированных 3,8 трлн. Для покрытия дополнительных расходов Москва использует внутренние заимствования, а также продажу золота.

При этом сокращение военных расходов в ближайшие годы пока не выглядит приоритетом Кремля. Согласно бюджетным планам, в 2027 году на оборону предусмотрено 17,1 трлн рублей, в 2028-м — 16,6 трлн, а в 2029-м — 16,3 трлн.

Собеседники Bloomberg допускают, что реальные расходы могут оказаться выше и в 2027 году. Одной из причин остаются неопределенность вокруг переговоров с Украиной и готовность Москвы продолжать финансировать войну.

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