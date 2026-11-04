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Путин снова отправляет Мединского на переговоры: в США объяснили, почему это плохой сигнал

Российскую делегацию в Абу-Даби снова возглавит помощник Путина Владимир Мединский

4 ноября 2026, 11:36
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Кравцев Сергей

Украина, США и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров, который запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Однако кандидатура главы российской делегации уже вызвала вопросы у аналитиков: Кремль вновь назначил главным переговорщиком Владимира Мединского.

Путин снова отправляет Мединского на переговоры: в США объяснили, почему это плохой сигнал

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

О подготовке встречи сообщили представители трех сторон. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон выступит посредником на переговорах рабочего уровня. Среди ключевых тем – послевоенные гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что встреча делегаций должна подготовить почву для последующих переговоров на уровне лидеров трех государств.

3 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Он уже руководил делегацией РФ на переговорах в Женеве в феврале 2026 года.

В Институте изучения войны (ISW) обратили внимание на тактику Мединского во время предыдущих встреч. По оценке аналитиков, российский представитель затягивал процесс, переводя обсуждение на так называемые "исторические корни" войны вместо предметного разговора о мирном соглашении.

В ISW считают, что повторное назначение Мединского свидетельствует о нежелании Кремля вести добросовестные переговоры и стремлении продолжать затяжную войну против Украины.

Таким образом, еще до начала встречи в Абу-Даби возник главный вопрос: действительно ли Москва готова обсуждать завершение войны или снова попытается затянуть переговорный процесс.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-3-2026/
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