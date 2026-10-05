Путин удивил странным поведением и заиканием во время выступления (ФОТО)

Российский диктатор Владимир Путин привлек внимание западных СМИ из-за своего поведения во время публичного выступления. Во время общения с российскими представителями медиа, 73-летний глава Кремля несколько раз сбивался, терял ход мыслей и долго подбирал слова.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Говоря о войне против Украины и возможных дальнейших действиях России, Путин заметно запинался. На его поведение обратила внимание журналистка Эллисон Квинн из The Daily Beast, почти десять лет работавшая в Москве и Киеве и хорошо владеющая русским языком.

"Путин снова взялся за свои пылкие речи о Советском Союзе — он безумствует из-за него, но в то же время выглядит все более старым и похожим на человека, который теряет смысл", — указывает Квинн.

Путин странно вел себя на публике

По ее словам, российский диктатор во время выступления часто смотрел в пол, терял суть разговора, совершал необычные движения и долго подбирал слова. Журналистка также связала его напряженное поведение с войной против Украины и ситуацией, в которой оказался Кремль.

"Если раньше это было немного страшно, то теперь он заикается, выглядит не самым лучшим образом, видно, что он нервничает. Он знает, что если проиграет войну, то будет полностью уничтожен. Вот и все. Мы знаем его известную цитату: "Меня повесят". Думаю, он действительно верит, что его убьют", – указывает журналистка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему, по его мнению, Россия начала войну против Украины.

Также "Кометнари" писали, что Путин заявил о готовности закончить войну в Украине и назвал ключевые условия России.