Путин удивил странным поведением и заиканием во время выступления (ФОТО)

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин привлек внимание западных СМИ из-за своего поведения во время публичного выступления. Во время общения с российскими представителями медиа, 73-летний глава Кремля несколько раз сбивался, терял ход мыслей и долго подбирал слова.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Говоря о войне против Украины и возможных дальнейших действиях России, Путин заметно запинался. На его поведение обратила внимание журналистка Эллисон Квинн из The Daily Beast, почти десять лет работавшая в Москве и Киеве и хорошо владеющая русским языком.
Путин странно вел себя на публике
По ее словам, российский диктатор во время выступления часто смотрел в пол, терял суть разговора, совершал необычные движения и долго подбирал слова. Журналистка также связала его напряженное поведение с войной против Украины и ситуацией, в которой оказался Кремль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему, по его мнению, Россия начала войну против Украины.
Также "Кометнари" писали, что Путин заявил о готовности закончить войну в Украине и назвал ключевые условия России.