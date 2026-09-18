Путин устроил «выборы» не ради Госдумы: что Кремль хочет проверить перед новым этапом войны

18 сентября в России начинаются "выборы" в Государственную думу. Впрочем, показательное "голосование" является лишь фасадом для решения совершенно других задач Кремля. Зачем Путину спектакль с выборами? Как он связан с ситуацией на фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников

Путин снова играет в "фасадную демократию"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, с одной стороны, Путин хочет показать, что война – это фактически признак нормальности для России, которая не мешает проводить выборы. И что это не война, а так называемая "специальная военная операция". И для этого нужно провести выборы, в том числе на временно оккупированных территориях.

"Плюс для тоталитарного режима выборы – это всегда инструмент переподтверждения легитимности. И именно поэтому Путин всегда этой формальной для России процедуре всегда уделял достаточно значительное внимание. Поскольку даже нарисованные цифры должны служить определенным подтверждением того, что его поддерживает большинство российского населения и готово делать то, что он прикажет", – отметил эксперт.

Игорь Рейтерович обращает внимание, что есть еще два момента, которые связаны, в первую очередь, как раз с временно оккупированными территориями.

"Проведение выборов на временно оккупированных территориях, с одной стороны, это попытка России показать всему миру, что это собственно территории России, на которых живут российские граждане и голосуют за каких-то российских так называемых политиков. А, с другой стороны, это еще и способ привязать людей, оставшихся на временно оккупированных территориях, получивших паспорта, как правило, силовым способом. То есть, это явно было не их желание. Так вот стоит задача – показать, что если вы уже на эти выборы ходите, а это фактически происходит в повелительном порядке, то вы не сможете уже никак вернуться в Украину, более того, в Украине на вас будут смотреть как на каких-нибудь предателей. Это, конечно, миф, но его достаточно активно российская пропаганда разгоняет", – отметил эксперт.

Игорь Рейтерович отмечает, и вот в совокупности именно поэтому россияне этим выборам такое внимание уделяют и будут пытаться создать даже определенную картинку, чтобы показать, что несмотря на все обстоятельства, они вроде бы соответствуют стране, в которой есть какие-то даже зачатки демократического режима. Хотя, конечно, акцентирует эксперт, этого и в помине нет и все, что мы видим не больше, чем фасад, но этот фасад – это так называемая "фасадная демократия", которая уже давно на России, поэтому эти выборы просто подтверждение этому.

Выборы в Госдуму РФ как тест общества на принятие и тест на терпимость

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский сразу акцентировал внимание на том, что ни в коем случае не стоит воспринимать сегодняшние выборы в Госдуму России как определенную классическую парламентскую кампанию. Для Кремля это только важный политический инструмент.

Безусловно, что результаты самих выборов фактически не вызывают никакой интриги. Все мы понимаем, каков будет результат. Политическое поле максимально уничтожено. Антивоенные кандидаты или какие-то другие силы были просто отодвинуты в участии, а имеющиеся в бюллетене вообще не ставят курс Кремля под сомнение. Поэтому мы понимаем, каков будет результат. В качестве примера даже партия "Яблоко" была отстранена от выборов, потому что последовательно выступала против войны, и именно это стало причиной. Сегодня вопрос для Путина, по-моему, не столько в том, кто получает и сколько депутатских мандатов, потому что все равно он вполне сможет контролировать действия и решения парламента. Фактически, интереснее другое, насколько российское общество готово принимать войну как норму и все инструменты, по которым это можно понять. Хочу напомнить, что это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабной русско-украинской войны. И Путин их представляет как своеобразный такой показатель общественной поддержки Кремля и, по факту, поддержки войны против Украины. Я думаю, что Кремль вряд ли хочет просто получить большинство в парламенте", – отметил эксперт.

По его мнению, Кремлю следует понять политическую картину. И Кремль идет на выборы с лозунгами, что Россия – единая, общество – стабильное, население – поддерживает власть, а это значит, что война может продолжаться. И здесь важен еще один аспект. Потому что российское руководство сегодня находится в сложной ситуации. С одной стороны, Москва продолжает декларировать готовность вести войну до последнего столько, сколько нужно, пока не достигнет своих целей, а с другой стороны, война создает больше внутренних проблем.

"Экономическая нагрузка, кадровый дефицит, топливный кризис, как следствие украинских ударов по российской территории, дают о себе знать. Ну и собственно совокупный рост стоимости цены. Думаю, что самому Путину важно понять не только какой процент будет в итоге показан по результатам, а ему нужно увидеть реальное настроение людей. Растет ли, например, усталость от войны? Насколько активно население участвует в политической жизни и, в частности, в выборах? Где возникает протестное поведение? Как сильно власти придется в будущем давить на общество в тех либо других регионах, чтоб обеспечить нужный контроль?", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжил, в информационном пространстве шумит, что после объявления результатов выборов в РФ будет новая волна мобилизации, усиление налоговой нагрузки, но в данном случае выборы в РФ – это скорее спускной крючок для продолжения запланированных действий при поддержке населения политического курса Кремля и отсутствии протестных настроений.

"Что важно для нас, для Украины? Нам не следует ждать, безусловно, ничего положительного. И вряд ли сам факт проведения выборов каким-либо образом изменит российскую стратегию. Скорее наоборот, Кремль получит нужную ему картинку контролируемой поддержки и сразу после выборов сможет начать воплощать эти непопулярные решения, о которых я говорил", – отметил Владислав Дзивидзинский.

Подытоживая эксперт отметил, что он бы назвал эти выборы не столько выборами парламента, сколько тестом Кремля на стабильность, на прочность собственной политической системы и готовность российского общества в дальнейшем принимать войну. Владислав Дивиденский отмечает, что он для себя даже открыл новый инструмент, который дают выборы.

"Выборы как тест общества на принятие, как тест на терпимость. Парламентские выборы для Кремля – это как тест на терпимость общества. И это один из важнейших аргументов. После завершения голосования будет очень важно нам посмотреть не только на официальные цифры, но очень интересны будут заявления и косвенные сигналы, которые мы увидим по результатам: какая была явка? Какие масштабы протестного голосования? Каково поведение властей по отношению к обществу? Какие будут по результатам этих выборов кадровые решения? И главное решение Кремля по дальнейшему ведению войны. То есть, будет ли это публичное заявление об активизации, будет ли это просто заявление о продолжении войны, или это будут какие-то заявления об изменениях в том или ином плане. Это то, что я считаю важное для Украины и понимание украинцев", – констатировал эксперт.

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