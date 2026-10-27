Путин выдвинул условия мира по Украине: Кремль озвучил детали разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре изложил свою оценку ситуации вокруг войны в Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер вновь напомнил о так называемых первопричинах конфликта и обозначил условия, которые Москва считает необходимыми для достижения долгосрочного мира.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По версии Кремля, Путин подчеркнул, что устойчивое урегулирование возможно лишь при полном и безусловном учете законных интересов России. При этом российская сторона обвинила страны ЕС и НАТО в проведении конфронтационной политики, которая, по утверждению Москвы, способствует затягиванию боевых действий.

Отдельное внимание участники разговора уделили вопросам безопасности и стабильности в Балтийском регионе и на севере Европы. Эти темы особенно важны для Финляндии и Норвегии, которые граничат с Россией и заинтересованы в снижении рисков военной эскалации.

Как сообщила российская сторона, собеседники также приветствовали достигнутую договоренность о проведении переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби. Однако из заявления Кремля не следует, что в ходе телефонного разговора были согласованы конкретные условия прекращения огня или достигнуты новые договоренности по урегулированию войны.

По итогам беседы Путин, Стубб и Стёре условились продолжать прямые контакты по телефону. Это может сохранить дипломатический канал между Москвой и двумя североевропейскими столицами на фоне попыток возобновить мирный процесс.

Вместе с тем позиция Кремля, изложенная в официальном сообщении, указывает на то, что Россия по-прежнему связывает перспективу долгосрочного мира с выполнением собственных требований. Насколько эти условия совместимы с позициями Киева и его европейских партнеров, предстоит выяснить в ходе дальнейших переговоров. Заявления Москвы сами по себе не свидетельствуют о достижении компромисса.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль держит интригу: Песков высказался о новом мирном шаге Путина.



