Путин заговорил о «мире», но выдвинул условия Украине: какой настоящий сигнал «Валдая»

Эти все реплики, озвученные российским диктатором Владимиром Путина на "Валдае-2026" о "бесполезных смертях", "ненужном противостоянии" — давно знакомы украинцам с постов кремлевских ботов, но это до сих пор прекрасно срабатывает как крючок для всех наших "приверженцев мира", "мир за любой" не заставлять военных умирать", "и там люди нормально живут, зачем воевать за эти территории". Об этом рассказал политолог Олег Саакян.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"То есть вот эта часть заявлений Путина на Валдае многими в Украине будет воспринята как положительное предложение. Они давно ждали чего-нибудь такого. До сих пор верят, что от Путина и России возможны какие-то гарантии, что возможен мир с ними, но есть другая часть. Там, где Путин указывает условия прекращения огня. Будущие договоренности по Украине должны затрагивать, в частности, вопросы русского языка и церкви. И нейтральный статус Украины "остается среди целей России", – отметил эксперт.

Он объясняет, то есть Путин прямым текстом очерчивает будущее Украины, если она согласится на мир по его условиям: отказом от Донбасса и Крыма уступки Украины не ограничатся. Русский язык, сохранение идеологического контроля ФСБ через подразделения РПЦГУ и российские медиа, специальный статус и квоты для партий и организаций "защитников прав русскоязычных", а проще говоря, "агентов и лоббистов России". То, что уже не раз озвучивалось до сих пор. И "нейтральный статус" – в смысле, отказ от собственной армии, от европейской защиты, от союзников – точнее, смена союзников на покорение врагу.

"Путин четко обозначил, что видит Украину как марионеточное государство под российским контролем. Все, что нам останется от суверенитета, – флаг и гимн. И танцы в вышиванках", – констатировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.



