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Кравцев Сергей
Эти все реплики, озвученные российским диктатором Владимиром Путина на "Валдае-2026" о "бесполезных смертях", "ненужном противостоянии" — давно знакомы украинцам с постов кремлевских ботов, но это до сих пор прекрасно срабатывает как крючок для всех наших "приверженцев мира", "мир за любой" не заставлять военных умирать", "и там люди нормально живут, зачем воевать за эти территории". Об этом рассказал политолог Олег Саакян.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он объясняет, то есть Путин прямым текстом очерчивает будущее Украины, если она согласится на мир по его условиям: отказом от Донбасса и Крыма уступки Украины не ограничатся. Русский язык, сохранение идеологического контроля ФСБ через подразделения РПЦГУ и российские медиа, специальный статус и квоты для партий и организаций "защитников прав русскоязычных", а проще говоря, "агентов и лоббистов России". То, что уже не раз озвучивалось до сих пор. И "нейтральный статус" – в смысле, отказ от собственной армии, от европейской защиты, от союзников – точнее, смена союзников на покорение врагу.
Также издание "Комментарии" сообщало — Путин заявил о готовности закончить войну в Украине: назвал ключевые условия России.