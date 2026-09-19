logo

BTC/USD

81281

ETH/USD

2643.81

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин заявил, что Киев якобы не хочет мира: в Кремле снова заговорили о переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил, что Киев якобы не хочет мира: в Кремле снова заговорили о переговорах

Российский лидер обвинил украинские власти в отсутствии интереса к диалогу, заявив, что Москва якобы не поддается давлению

19 сентября 2026, 08:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в нежелании продолжать переговорный процесс. Свою позицию российский лидер озвучил 18 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Путин заявил, что Киев якобы не хочет мира: в Кремле снова заговорили о переговорах

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Путина, представители украинского руководства публично говорят о мире и возможном возобновлении переговоров, однако действия Киева, как утверждает глава Кремля, якобы свидетельствуют об обратном. Путин заявил, что украинская сторона "делает всё", чтобы переговоров не было.

Российский лидер также заявил, что Москву невозможно запугать, и связал это с собственной трактовкой происходящего. По его словам, если давление на Россию не способно изменить ее позицию, то целью действий Киева якобы является именно отказ от переговоров.

При этом заявления Путина являются его собственной оценкой ситуации и не подтверждают отсутствие готовности Украины к дипломатическому урегулированию.

В Киеве неоднократно заявляли о необходимости дипломатического пути завершения войны. Украинская сторона выступала за прекращение огня и проведение переговоров на уровне лидеров, одновременно настаивая на необходимости реальных гарантий безопасности.

На этом фоне Москва и Киев по-разному описывают причины отсутствия устойчивого переговорного процесса. Кремль продолжает обвинять Украину в отсутствии заинтересованности в диалоге, тогда как украинская сторона указывает на российскую агрессию и необходимость ее прекращения как основу для дальнейших договоренностей.

Ранее Путин также говорил о готовности России к переговорному процессу с теми, кто заинтересован в нем. 2 сентября он заявлял, что Москва хочет не заморозки конфликта, а его прекращения и достижения длительного мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа появился новый рычаг против Кремля: что меняет закон Грэма.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости