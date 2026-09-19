Путин заявил, что Киев якобы не хочет мира: в Кремле снова заговорили о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в нежелании продолжать переговорный процесс. Свою позицию российский лидер озвучил 18 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Путина, представители украинского руководства публично говорят о мире и возможном возобновлении переговоров, однако действия Киева, как утверждает глава Кремля, якобы свидетельствуют об обратном. Путин заявил, что украинская сторона "делает всё", чтобы переговоров не было.

Российский лидер также заявил, что Москву невозможно запугать, и связал это с собственной трактовкой происходящего. По его словам, если давление на Россию не способно изменить ее позицию, то целью действий Киева якобы является именно отказ от переговоров.

При этом заявления Путина являются его собственной оценкой ситуации и не подтверждают отсутствие готовности Украины к дипломатическому урегулированию.

В Киеве неоднократно заявляли о необходимости дипломатического пути завершения войны. Украинская сторона выступала за прекращение огня и проведение переговоров на уровне лидеров, одновременно настаивая на необходимости реальных гарантий безопасности.

На этом фоне Москва и Киев по-разному описывают причины отсутствия устойчивого переговорного процесса. Кремль продолжает обвинять Украину в отсутствии заинтересованности в диалоге, тогда как украинская сторона указывает на российскую агрессию и необходимость ее прекращения как основу для дальнейших договоренностей.

Ранее Путин также говорил о готовности России к переговорному процессу с теми, кто заинтересован в нем. 2 сентября он заявлял, что Москва хочет не заморозки конфликта, а его прекращения и достижения длительного мира.

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