Путин заявил, что у России появится новое уникальное оружие

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Владимир Лавский
Президент России Владимир Путин признался, что военно-морской флот РФ получит новое оружие, которому нет аналогов в мире. Слова с парада в Санкт-Петербурге передает "Интерфакс".
"Уникальное преимущество и повышение боевой мощности флота будут развиваться благодаря внедрению передовых цифровых технологий. У нас будут гиперзвуковые ударные комплексы, аналогов которым нет ни у кого. Также рассчитываем на беспилотные подводные аппараты", - сказал Путин.
Ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило, что гиперзвуковая ракета "Циркон" проходит последние испытания.
Как уже писали "Комментарии", в воскресенье, 26 июля, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Во время разговора политики обсудили выполнение договоренностей, о которых договаривались в Нормандском формате в Париже девятого декабря 2019 года. Президент Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе, и лидеры стран сошлись во мнении, что прекращение огня - это первый шаг для мирного урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский обратил внимание на обязательном освобождении всех украинцев, которые находятся в тюрьмах России. Также президенты обсудили Закон об особом статусе Донбасса и пришли к выводу, что на данный момент очень важно соблюдать все договоренности.
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