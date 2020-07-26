kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.07.2020

BTC/USD

9859.54

ETH/USD

307.15

LTC/USD

47.81

НБУ 26.07.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Путин заявил, что у России появится новое уникальное оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил, что у России появится новое уникальное оружие

Военно-морской флот РФ получит гиперзвуковое оружие

сегодня, 23:10
Автор:

Владимир Лавский
Путин заявил, что у России появится новое уникальное оружие

Президент России Владимир Путин признался, что военно-морской флот РФ получит новое оружие, которому нет аналогов в мире. Слова с парада в Санкт-Петербурге передает "Интерфакс". 

"Уникальное преимущество и повышение боевой мощности флота будут развиваться благодаря внедрению передовых цифровых технологий. У нас будут гиперзвуковые ударные комплексы, аналогов которым нет ни у кого. Также рассчитываем на беспилотные подводные аппараты", - сказал Путин. 

Ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило, что гиперзвуковая ракета "Циркон" проходит последние испытания. 

Как уже писали "Комментарии", в воскресенье, 26 июля, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. 

Во время разговора политики обсудили выполнение договоренностей, о которых договаривались в Нормандском формате в Париже девятого декабря 2019 года. Президент Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе, и лидеры стран сошлись во мнении, что прекращение огня - это первый шаг для мирного урегулирования конфликта. 

Владимир Зеленский обратил внимание на обязательном освобождении всех украинцев, которые находятся в тюрьмах России. Также президенты обсудили Закон об особом статусе Донбасса и пришли к выводу, что на данный момент очень важно соблюдать все договоренности. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!