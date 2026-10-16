Лидер РФ Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. На заседании заслушал доклад начальник Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщают РИА Новости.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По словам Герасимова, армия России приступила к ударам по объектам энергетики Украины. Также, отметил, по плану военных наносятся удары по украинским мостам стратегического назначения.

"Командующими группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом "специальной военной операции". И, кроме того, конечно, должна быть продолжена нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника", — заявил Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин не отступает от своего ультиматума — весь Донбасс только за начало переговоров.

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что Путин уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.

"Он хотел покорить Украину до 22-го года информационным образом через политиков и через телеканалы. Зеленский сорвал ему эту попытку. Далее он решил покорить Украину военным образом. Фактически у него сорвана эта попытка. У него остается только одно: высокая политическая цена, которую, по его мнению, должна заплатить Украина, чтобы он удовлетворился, что он провалил все предыдущие сценарии покорения Украины”, — отметил Постернак.

Эксперт объяснил, что Путину нужна какая-то политическая сатисфакция, чтобы оправдал огромную массу убитых и раненых россиян, чтобы он не осуществил то, что декларировал в 2022 году.



