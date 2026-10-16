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Путин заявил о новых массированных обстрелах Украины: какие объекты приказал уничтожить

Путин указал, какие объекты в Украине должны обстреливать российские войска

16 октября 2026, 20:41
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Кречмаровская Наталия

Лидер РФ Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. На заседании заслушал доклад начальник Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщают РИА Новости.

Путин заявил о новых массированных обстрелах Украины: какие объекты приказал уничтожить

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По словам Герасимова, армия России приступила к ударам по объектам энергетики Украины. Также, отметил, по плану военных наносятся удары по украинским мостам стратегического назначения.

"Командующими группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом "специальной военной операции". И, кроме того, конечно, должна быть продолжена нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника", — заявил Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин не отступает от своего ультиматума — весь Донбасс только за начало переговоров.

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что Путин уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.

"Он хотел покорить Украину до 22-го года информационным образом через политиков и через телеканалы. Зеленский сорвал ему эту попытку. Далее он решил покорить Украину военным образом. Фактически у него сорвана эта попытка. У него остается только одно: высокая политическая цена, которую, по его мнению, должна заплатить Украина, чтобы он удовлетворился, что он провалил все предыдущие сценарии покорения Украины”, — отметил Постернак.

Эксперт объяснил, что Путину нужна какая-то политическая сатисфакция, чтобы оправдал огромную массу убитых и раненых россиян, чтобы он не осуществил то, что декларировал в 2022 году.




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Источник: https://t.me/rian_ru/348085
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