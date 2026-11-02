Путина снова надули: какой ключевой город Донбасса РФ до сих пор не контролирует

Российская армия уже больше года пытается захватить Константиновку Донецкой области, однако до сих пор не смогла установить контроль над городом. Несмотря на заявления Владимира Путина о якобы захваченном населенном пункте, украинские военные продолжают удерживать там позиции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, первые российские инфильтрационные группы проникли в Константиновку еще в октябре 2025 года. Существенное тактическое продвижение оккупанты начали демонстрировать в июне 2026-го. Однако даже после года боевых действий город остается не полностью захваченным.

ISW оценивает, что российские войска продвинулись примерно на 36,31% территории Константиновки. Если учитывать также районы проникновения российских групп, их присутствие фиксируется на 75,54% городской территории. При этом украинские подразделения сохраняют позиции внутри населенного пункта.

Это имеет важное значение для дальнейшей обороны. Сохранение украинского присутствия дает Силам обороны дополнительное время для укрепления и подготовки оборонительных рубежей за Константиновкой.

Одновременно российские войска пытаются продвигаться в направлении Алексеево-Дружковки, не завершив захват самого города. По оценке ISW, такая тактика создает риски для южного фланга российских сил и может осложнить снабжение передовых подразделений.

Кроме того, с конца сентября по октябрь украинские военные проводили контратаки юго-западнее и южнее Дружковки, вероятно, стремясь сорвать возможное продвижение противника с этого направления.

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