Путину тайно строят новую роскошную резиденцию (ФОТО)

В Сочи на территории президентской резиденции "Бочаров ручей" продолжается масштабное строительство. Старые корпуса начали сносить в 2024 году, а уже в 2025 году на их месте развернули новый строительный проект. По данным журналистского расследования BBC, работы связаны с Федеральной службой охраны России, а их масштаб значительно превышает предварительную застройку.

Путину тайно строят новую резиденцию в Сочи

Публично российские власти не сообщали о реконструкции резиденции Путина и не объясняли, зачем понадобилось сносить часть комплекса. Однако спутниковые снимки свидетельствуют о появлении нескольких крупных корпусов.

Резиденция Путина в Сочи. Фото 2023 года

Резиденция Путина в Сочи. Фото 2026 года

Журналисты обнаружили документальный след проекта в судебных материалах. В них фигурирует государственный контракт на "строительство и реконструкцию зданий и сооружений ФСО России "Бочаров ручей"". Сам контракт в открытых реестрах закупок не обнародован.

Генеральным подрядчиком стала компания "Группа компаний Трансстройинвест", зарегистрированная в оккупированном Крыму. Ее название появлялось в судебных спорах с субподрядчиками, выполнявшими работы на территории резиденции.

Масштаб строительства можно оценить по объявлениям о наборе работников. В 2025 году искали монолитников, бетонщиков, арматурщиков и каменщиков. Вакансии описывали объект как режимный или "стратегический", а кандидатам обещали проживание, питание и оплату, в некоторых случаях – наличными.

В 2026 году характер вакансий изменился: теперь искали специалистов для внутренней отделки – сантехников, электриков, монтажников дверей и освещения. Это может свидетельствовать о переходе части зданий к завершающему этапу работ.

Путину строят новую резиденцию в Сочи

Почему Путин реже бывает в Сочи

Параллельно изменилась и частота поездок русского диктатора к Черноморскому побережью. По подсчетам Financial Times, до начала полномасштабной войны Путин посещал Сочи гораздо чаще, в то время как в 2024 и 2025 годах таких визитов было всего по два.

Это происходит на фоне атак украинских беспилотников по целям в Краснодарском крае. В 2026 году российские силовые структуры также ужесточили меры безопасности вокруг "Бочарового ручья". При этом новое строительство не прекратилось.

По данным BBC, в отысканных объявлениях цена отдельных подрядов составляла от 90 до 500 млн рублей. Общая цена всего комплекса неизвестна. Что именно строят за высокими заборами, достоверно установить невозможно. Спутниковые снимки показывают новые масштабные сооружения, однако не позволяют определить их назначение.

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