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«Ракетная сюита»: в Минобороны РФ попытались посмеяться над операцией ВСУ «Вивальди»

Музыкальные метафоры на фоне боев: оккупанты ответили Чайковским на успешное продвижение Сил обороны под Лиманом

7 октября 2026, 10:59
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Недилько Ксения

Министерство обороны страны-агрессорки решило прибегнуть к художественным аналогиям, чтобы завуалированно прокомментировать сложную для себя ситуацию на фронте. Ведомство обнародовало пропагандистскую иллюстрацию с залповым пуском ракет, дополнив ее неоднозначной музыкальной подписью.

«Ракетная сюита»: в Минобороны РФ попытались посмеяться над операцией ВСУ «Вивальди»

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Оккупанты попытались противопоставить собственную агрессию европейской культуре, намекая на недавние события на линии столкновения.

"Звучи ракетная сюита", — такой лозунг разместили россияне непосредственно на изображении, сопроводив публикацию кратким комментарием: "Нам по душе Чайковский и Свиридов".

«Ракетная сюита»: в Минобороны РФ попытались посмеяться над операцией ВСУ «Вивальди» - фото 2

Этот публичный выпад стал очевидной реакцией на успешные действия Третьего армейского корпуса и других подразделений Сил обороны Украины в Донецкой области. В последние дни в информационном пространстве появились детали масштабной операции украинских защитников под кодовым названием "Вивальди", развернувшейся на Лиманском направлении. В рамках этих контрнаступательных действий украинским воинам удалось существенно сдвинуть линию фронта, деоккупировать более 170 квадратных километров территории, разбить северную группировку врага и взять в плен значительное количество русских солдат.

Пытаясь медийно перебить новости о собственном тактическом поражении и провале планов по наступлению на Славянск, оборонное ведомство РФ решило похвастаться ракетными обстрелами, переведя разговор в плоскость "идеологического противостояния" композиторов. Однако по поэтическим названиям о "сюитах" россияне традиционно пытаются скрыть ежедневные военные преступления — разрушение украинских жилых многоэтажек, больниц и предприятий в разных уголках страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне нанесли зверский удар крылатой ракетой по жилому дому в Прилуках на Черниговщине, где из-под завалов извлекают тела погибших. Среди жертв есть ребенок. Количество раненых и погибших увеличивается с каждым часом.



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