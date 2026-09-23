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Разрыв с Европой бьет по Кремлю: почему у Путина не хватает денег на войну

Кремль ожидает снижения добычи и экспорта на фоне отказа ЕС от российских энергоресурсов, хотя поставки СПГ пока планируют наращивать

23 сентября 2026, 15:44
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Кравцев Сергей

Россия пересмотрела в сторону снижения прогнозы добычи природного газа и экспорта сжиженного природного газа на 2026 год. Корректировка происходит на фоне дальнейшего сокращения энергетических связей Москвы с Западом и планов Евросоюза полностью отказаться от российских газовых поставок.

Разрыв с Европой бьет по Кремлю: почему у Путина не хватает денег на войну

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, российское Министерство экономического развития теперь ожидает добычу в 2026 году на уровне 683,1 млрд кубометров. Это на 5,3 млрд кубометров меньше показателя, заложенного в майском прогнозе.

При этом новый показатель все еще превышает объем добычи за 2025 год – тогда российские компании произвели 662,7 млрд кубометров газа. Обновленные расчеты планируется использовать при подготовке корректировок федерального бюджета России до 2029 года.

Изменились и ожидания по экспорту СПГ. Согласно новому прогнозу, в 2026 году Россия может экспортировать около 35 млн тонн сжиженного газа. Это больше прошлогодних 30,3 млн тонн, однако на 5,3 млн тонн меньше предыдущей оценки властей.

В дальнейшем Москва рассчитывает продолжать увеличивать экспорт СПГ, но уже более медленными темпами. Одновременно российский трубопроводный экспорт в Европу оказался под серьезным давлением.

По расчетам Reuters, в 2025 году поставки российского газа в Европу сократились на 44% — примерно до 18 млрд кубометров. Это минимальный показатель с середины 1970-х годов. Для сравнения, в 2018-2019 годах Россия поставляла европейским потребителям около 180 млрд кубометров газа ежегодно.

Ситуация может измениться еще сильнее после вступления в силу планов ЕС по полному отказу от российского газа с 2027 года.

При этом Москва продолжает заявлять о готовности восстановить поставки в Европу, в том числе через сохранившуюся ветку "Северного потока". Таким образом, энергетический рынок России постепенно перестраивается на фоне потери ключевого европейского направления.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russia-cuts-natural-gas-output-export-forecasts-2026-09-23/
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