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Недилько Ксения
Российские власти продемонстрировали серьезную обеспокоенность из-за намерений Вашингтона радикально усилить экономическое и политическое давление на Москву. Поводом для очередных резких заявлений стало рассмотрение в США законодательной инициативы, известной под неофициальным названием "адские санкции".
Дмитрий Песков
Спикер президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного общения с журналистами дал четкую оценку действиям американских законодателей.
Кроме традиционных обвинений в адрес Белого дома и Конгресса, в Москве попытались использовать тему новых санкций в качестве инструмента манипуляции вокруг прекращения огня. Российская сторона намекает на то, что новые ограничения закроют путь к любым компромиссам.
Несмотря на попытки Кремля запугать международное сообщество срывом потенциальных переговоров, в США и странах Запада отмечают, что именно непоколебимая санкционная политика и усиление ограничений является единственным действенным способом заставить Россию отказаться от агрессивных планов и сесть за стол переговоров на основе международного права.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что принятый Конгрессом США санкционный законопроект может стать мощным инструментом экономического давления на Россию, однако его реальный эффект будет зависеть от решений президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.