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Реакция Кремля на «адские санкции»: Песков заявил об угрозе для мирных переговоров по Украине

Кремль под прицелом новых ограничений: Песков прокомментировал американский закон об экономическом давлении

17 сентября 2026, 14:48
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Недилько Ксения

Российские власти продемонстрировали серьезную обеспокоенность из-за намерений Вашингтона радикально усилить экономическое и политическое давление на Москву. Поводом для очередных резких заявлений стало рассмотрение в США законодательной инициативы, известной под неофициальным названием "адские санкции".

Реакция Кремля на «адские санкции»: Песков заявил об угрозе для мирных переговоров по Украине

Дмитрий Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного общения с журналистами дал четкую оценку действиям американских законодателей.

"РФ считает недружественными действиями принятие в США закона об "адских санкциях", — безальтернативно объявил представитель путинского режима, пытаясь переложить ответственность за деградацию двусторонних отношений на американскую сторону. Очерчивая позицию руководства страны-агрессорки, пресс-секретарь добавил: — Кремль очень внимательно наблюдает ситуацию вокруг этого законопроекта".

Кроме традиционных обвинений в адрес Белого дома и Конгресса, в Москве попытались использовать тему новых санкций в качестве инструмента манипуляции вокруг прекращения огня. Российская сторона намекает на то, что новые ограничения закроют путь к любым компромиссам.

"Новые санкции США в случае их официального введения в действие лишь значительно усложнят все текущие усилия по поиску мирного урегулирования в Украине, — убежден Дмитрий Песков. По словам кремлевского чиновника, такие шаги Вашингтона противоречат задекларированным стремлениям к стабильности: — Подобная финансовая и политическая блокировка создает дополнительные барьеры для дипломатического трека".

Несмотря на попытки Кремля запугать международное сообщество срывом потенциальных переговоров, в США и странах Запада отмечают, что именно непоколебимая санкционная политика и усиление ограничений является единственным действенным способом заставить Россию отказаться от агрессивных планов и сесть за стол переговоров на основе международного права.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что принятый Конгрессом США санкционный законопроект может стать мощным инструментом экономического давления на Россию, однако его реальный эффект будет зависеть от решений президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.



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