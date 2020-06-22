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Reuters: "Кремль давит на большие корпорации с целью агитации поправок в Конституцию РФ"

Накануне референдума руководители российских корпораций проведут агитацию поправок в Конституцию РФ среди своих сотрудников, а также проследят за их явкой на участки для голосования

сегодня, 18:07
Автор:

Екатерина Белоброва
Reuters: "Кремль давит на большие корпорации с целью агитации поправок в Конституцию РФ"

Московский Кремль обратился к ряду крупных российских предприятий частной формы собственности с просьбой провести рекламные акции в пользу поправок в Конституцию России среди сотрудников и проследить за их явкой на участки для голосования на референдуме. Об этом сообщает издание Reuters.

Так, ссылаясь на письменные обращения,  которые Кремль разослал по меньшей мере трем крупным компаниям, руководители предприятий должны передавать информацию о явке среди своих работников в так называемый "Проектный офис".

Западное издание указывает, что таким образом российские власти хотят увеличить явку на голосовании, которое пройдет 1 июля.

В качестве поощрения и мотивации работников возле участков планируют разыгрывать призы среди тех, кто проголосует, в частности автомобиль и квартиру.

Отметим, что одна из самых громких и скандальных поправок в Конституцию РФ - это обнуление президентских сроков Владимира Путина, что даст ему право баллотироваться на высший пост России еще минимум трижды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что поправки к Конституции России предусматривает исключение возвращения Крыма назад в Украину, по мнению тамошних политиков.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-vote-exclusive/exclusive-kremlin-hopes-big-companies-and-prize-draws-will-boost-putin-vote-turnout-idUSKBN23T149
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