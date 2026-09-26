РФ не справляется с украинскими атаками: на кого перекладывает ответственность

Российские компании все чаще вынуждены самостоятельно заниматься защитой предприятий от беспилотников на фоне атак в глубине территории РФ. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет уже не только об установке технических средств обнаружения: бизнес привлекает вооруженную охрану и ищет способы получить собственные системы ПВО.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, российские власти также перекладывают часть ответственности за безопасность объектов на частный сектор. После соответствующих решений Кремля предприятиям приходится принимать дополнительные меры защиты, поскольку масштаб территории России не позволяет военным полностью прикрыть все потенциальные цели.

Некоторые компании арендуют системы противовоздушной обороны у оборонных предприятий. Другие нанимают специалистов из военной промышленности, чтобы создавать собственные средства борьбы с беспилотниками. Еще один вариант – усиление охраны объектов.

На российских сайтах вакансий появились объявления, в которых от охранников требуют патрулировать территории, наблюдать за воздушным пространством, обнаруживать беспилотники и противодействовать им. В одном из предложений в Московском регионе зарплата, по данным WSJ, достигает 240 тысяч рублей в месяц.

Отдельные изменения затронули и государственные компании. Правительство России разрешило сотрудникам "Почты России" носить оружие, что также связывают с необходимостью защиты объектов от возможных атак.

Проблема становится все заметнее на фоне расширения украинских возможностей по применению дальнобойных беспилотников. По данным польской Rochan Consulting, с марта дроны наносили многочисленные удары по российской нефтяной и логистической инфраструктуре.

Экономическая нагрузка при этом растет. По данным ТАСС, в первой половине 2026 года коммерческие предприятия России потратили на системы противодействия беспилотникам более 440 млн рублей – почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фактически защита от дронов превращается для российского бизнеса в отдельную статью расходов и обязанность, которую все чаще приходится обеспечивать самостоятельно.

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