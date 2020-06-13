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РФ похвасталась новой подводной лодкой, названной в честь киевского князя

Минобороны РФ представило подводную лодку "Князь Владимир", оснащенную твердотопливной трехступенчатой ракетой "Булава"

сегодня, 10:33
Автор:

Максим Иванов
РФ похвасталась новой подводной лодкой, названной в честь киевского князя

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 12 июня, заявило о зачислении в состав Военно-морского флота новой атомной подводной лодки "Князь Владимир". Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. 

Подводный крейсер назван в честь князя Владимира, правителя Киевской Руси, средневекового государства со столицей в Киеве.

Отмечается, что РПКСН "Князь Владимир" был заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии Президента РФ Владимира Путина и является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России. 

"Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ, успешно обеспечил испытания подводной лодки и готов к ее эксплуатации в составе Подводных сил Северного флота. В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить - 29 октября 2019 года  с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке" , - сказано на сайте Минобороны РФ.

Ранее "Комментарии" писали, что бывшую яхту экс-премьера РФ Медведева выставили на продажу.


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Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected]
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