В России заявляют об активных переговорных контактах с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу возможного завершения войны против Украины. В то же время в Москве отмечают, что любое будущее мирное соглашение должно учитывать так называемые "фундаментальные интересы" России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя взаимодействие между Москвой и Вашингтоном.

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По его словам, стороны обсуждают пути достижения "устойчивого, надежного, прочного урегулирования". Однако российская сторона не отказывается от собственного видения условий завершения войны и продолжает продвигать требования, ранее озвученные Кремлем.

В частности, Рябков вновь упомянул о так называемых "первопричинах конфликта", правах русскоязычного населения и положении Русской православной церкви. Москва традиционно использует эти аргументы, обосновывая свою позицию по поводу будущего урегулирования.

Отдельно российский дипломат прокомментировал перспективы трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. По его словам, подготовка к возможной встрече продолжается, а определенное предварительное понимание ее проведения уже есть. В то же время Рябков отметил, что говорить о полноценных переговорах пока преждевременно.

Не обошлось и без критики европейских стран. Представитель российского МИДа обвинил отдельные политические силы в Европе в якобы препятствовании мирному урегулированию. По его версии, так называемые "партии войны" в европейских столицах противодействуют подходам администрации Трампа, которые Москва считает приемлемыми.

Портал "Комментарии" уже писал , что объявленное перемирие в районе Олешек на Херсонщине может иметь не только гуманитарные последствия, но и стать возможностью для России усилить свои военные позиции. Политолог и военнослужащий Владимир Молчанов считает, что после завершения временного прекращения огня обстрелы правобережья Херсонской области могут стать более интенсивными.