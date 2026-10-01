Россия готовит пополнение: сколько тысяч призывников направят в войска этой осенью

Россия осенью направит на военную службу около 120 тысяч призывников. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, отправка новобранцев со сборных пунктов начнется 10 октября.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Основной период отправки продлится с октября по декабрь. Для некоторых категорий предусмотрены отдельные сроки: в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях отправка начнется 1 ноября, а для жителей сельской местности, занятых на сезонных работах, — 15 октября.

Российский генерал отдельно заявил, что военнослужащих, проходящих службу по призыву, не планируют направлять для выполнения задач так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, а также в оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. По утверждению Бурдинского, подразделения, участвующие в боевых действиях, комплектуются контрактниками.

Весной и летом российская сторона уже направила в войска более 140 тысяч призывников. При этом утвержденный на 2026 год план предусматривает 261 тысячу человек. По словам Бурдинского, к началу осеннего этапа уже было призвано около 80% от установленного задания.

В этом году российская система призыва изменилась. С 2026-го призывные мероприятия фактически проходят круглый год: медицинское освидетельствование и профессиональный отбор могут проводиться в любое время. Однако отправка новобранцев к местам службы по-прежнему осуществляется двумя основными периодами – весной и осенью.

Таким образом, новая система должна обеспечить постоянное комплектование армии, тогда как массовая отправка призывников сохраняет сезонный характер. Российские власти одновременно продолжают утверждать, что срочники не будут использоваться непосредственно в войне против Украины. Эти заявления исходят от российского военного руководства и не являются независимой гарантией условий прохождения службы.

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