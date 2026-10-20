Россия и США – враги на десятилетия: в Кремле сделали новое громкое заявление

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Кравцев Сергей
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона испорчены на десятилетия вперед. Поводом стал так называемый закон Грэма, который российский политик назвал проявлением системной русофобии американских элит.
Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников
По словам Медведева, документ противоречит основам международных отношений и незаконно ограничивает права России и ее граждан. Более того, он допустил, что предусмотренные законом меры могут быть квалифицированы даже как "акт геноцида". При этом политик не привел в опубликованном заявлении аргументов, которые подтверждали бы такую правовую оценку.
Медведев также выразил сомнение в том, что возможная приостановка отдельных положений закона приведет к реальному смягчению американской политики. По его версии, Вашингтон сможет использовать ограничения как долгосрочный инструмент давления, добиваясь уступок Москвы по различным вопросам.
Таким образом, Медведев фактически представил противостояние с Соединенными Штатами как долгосрочную реальность, не зависящую от отдельных дипломатических решений. Его риторика резко контрастирует с ожиданиями возможного сближения двух стран и подчеркивает жесткую линию российской стороны в отношении американских санкций.
Заявления прозвучали на фоне продолжающегося конфликта вокруг ограничительных мер и будущего российско-американских отношений. При этом слова Медведева отражают позицию российского чиновника и сами по себе не означают, что дипломатические каналы между странами будут закрыты на десятилетия: дальнейшее развитие отношений будет зависеть от решений обеих сторон.
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