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Россия и США – враги на десятилетия: в Кремле сделали новое громкое заявление

Зампред Совбеза РФ обрушился на американский законопроект о санкциях и предупредил о многолетнем конфликте с Вашингтоном

20 октября 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона испорчены на десятилетия вперед. Поводом стал так называемый закон Грэма, который российский политик назвал проявлением системной русофобии американских элит.

Россия и США – враги на десятилетия: в Кремле сделали новое громкое заявление

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

По словам Медведева, документ противоречит основам международных отношений и незаконно ограничивает права России и ее граждан. Более того, он допустил, что предусмотренные законом меры могут быть квалифицированы даже как "акт геноцида". При этом политик не привел в опубликованном заявлении аргументов, которые подтверждали бы такую правовую оценку.

Медведев также выразил сомнение в том, что возможная приостановка отдельных положений закона приведет к реальному смягчению американской политики. По его версии, Вашингтон сможет использовать ограничения как долгосрочный инструмент давления, добиваясь уступок Москвы по различным вопросам.

"Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками", — заявил зампред Совбеза РФ.

Таким образом, Медведев фактически представил противостояние с Соединенными Штатами как долгосрочную реальность, не зависящую от отдельных дипломатических решений. Его риторика резко контрастирует с ожиданиями возможного сближения двух стран и подчеркивает жесткую линию российской стороны в отношении американских санкций.

Заявления прозвучали на фоне продолжающегося конфликта вокруг ограничительных мер и будущего российско-американских отношений. При этом слова Медведева отражают позицию российского чиновника и сами по себе не означают, что дипломатические каналы между странами будут закрыты на десятилетия: дальнейшее развитие отношений будет зависеть от решений обеих сторон.

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