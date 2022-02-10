Россия поставила Украине ультиматум: о чем говорят требования Кремля

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что для деэскалации ситуации с возможной агрессией против Украины украинские власти якобы должны выполнить ряд условий. О чем говорит это заявление? Зачем оно сделано? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Россия пугает не только и не столько Украину, сколько страны Запада

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов обращает внимание, что выдвижение ультиматумов стало в последние месяцы едва ли не официальной политикой РФ.

"Ультиматумы выдвигают Украине, США, НАТО. ЕС. И после того, как изначально невыполнимые требования не принимаются, когда предлагаются переговоры для поиска точек соприкосновения, Россия ужесточает требования. Сперва это было просто не принимать Украину в НАТО. Потом – вообще нейтральный статус. Затем – сворачивание всех программ сотрудничества Украины с Альянсом. А теперь еще и вывоз всех видов оружия, которые были предоставлены нашей стране западными партнерами. Такой себе прием "быкования". Когда противник чувствует слабину (а за слабину РФ принимает просто предложение о конструктивных переговорах), происходит эскалация требований, угроз. Как в последнее время – с проведением учений, приведением ядерных сил в боеготовность", – отмечает эксперт.

Он считает, что таким образом Россия пугает не только и не столько Украину, сколько страны Запада. Пытаясь принудить те к определенным уступкам.

"Главная цель – обеспечить новую "Ялту", новое перераспределение сфер влияния в мире, – поясняет Александр Леонов. – При этом РФ нашла союзника в лице Китая , который хочет, чтобы и за ним закрепили зону влияния, включая право поступать на свое усмотрение с Тайванем. Ну, а Россия хочет любыми путями установить свое влияние на постсоветском пространстве".

Эксперт подчеркивает, что без согласия Украины достигнуть таких договоренностей будет практический невозможно. Плюс – есть достаточно жесткая позиция США, Великобритании, части стран ЕС.

"Впрочем, есть среди европейцев и другая точка зрения. Просочилась информация, что президент Франции Макрон во время недавнего визита в Москву попытался сыграть в "договорняк" с Путиным. За счет Украины. Но он ни с кем из союзников не советовался, так что тут скорее – всё направлено на французскую аудиторию в свете намеченных на весну президентских выборов. На создание этакого образа миротворца, но не на поиски реального пути выхода из конфликта", – говорит Александр Леонов.

Он уверен, что Украине в создавшейся ситуации важно быть твердой в отстаивании своих национальных интересов. И укреплять отношения с настоящими союзниками.

"Как по мне, украинская власть тут занимает неконструктивную позицию. Она саботирует избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, "мутит" с конкурсом в главы НАБУ. Обманывает союзников, мешает нам цивилизационно стать ближе к Европе. Да, сейчас Запад нам помогает, в том числе военными поставками, потому что видит реальность российской угрозы. Но как только спадет градус конфронтации, президенту и его окружению придется держать ответ за то, что было сделано (и не сделано – из нужного) в Украине.

Кремль ищет способы разорвать отношения с Западом, при этом обвинить Украину в разрыве этих отношений

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов называет заявление Захаровой – настоящим ультиматумом. В стиле того, что был озвучен Россией 17 декабря 2021 года – с требованиями "гарантий безопасности" от Запада.

"Оба ультиматума – невыполнимы, – уверен эксперт. – И это свидетельствует о том, что Кремль (во всяком случае, в лице Путина и его ближайшего окружения) ищет способы разорвать отношения с Западом. При этом обвинить Украину в разрыве этих отношений. И выпад Захаровой тут – попытка №2. Потому что, подчеркиваю, условия ультиматумов на сегодняшний день невыполнимы".

Олег Жданов акцентирует, что Украине в этой ситуации надо искать себя. Возвращать свой суверенитет. Выставлять собственные требования по урегулированию конфликта. При этом официально признавать РФ стороной конфликта, иначе мы никогда не выберемся из этого замкнутого круга.

"А не ехать, как сегодня Ермак, в Берлин на встречу советников глав "нормандского формата" – с очередной попыткой сдать нас РФ. Сейчас будут искать витиеватые формулировки, чтобы замаскировать уступки. Есть инсайд, что в Верховной Раде собирают голоса под некие пять законопроектов по Донбассу, которые являются секретными. Которые нельзя публиковать. Вот чем занимается наша власть. Попытками вернуть Украину в состав СССР, но теперь в виде Союзного государства. И если мы пойдем на компромисс перед РФ и Западом, в обозримом будущем Украина, действительно, станет частью Союзного государства", – предупреждает Олег Жданов.

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