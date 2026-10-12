Россия стягивает военных и сотни единиц техники в Беларусь: что задумала Москва

В Беларуси 12 октября стартуют совместные военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026". Маневры продлятся до 16 октября и объединят военнослужащих России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По опубликованным данным, к учениям привлекут более 1500 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников различных типов. Основными площадками станут белорусские полигоны "Лосвидо" и "Стародорожский".

Программа предусматривает отработку задач, связанных с проведением коллективных миротворческих операций. Отдельное внимание уделят учению "Барьер-2026", в ходе которого военные намерены отработать действия по ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил ОДКБ.

В организации заявляют, что маневры носят плановый характер и не направлены против третьих государств.

Однако учения проходят на фоне продолжающейся полномасштабной войны России против Украины и повышенного внимания соседних стран к военной активности в регионе. Дополнительный контекст создает проведение в Беларуси мероприятий по проверке боеготовности вооруженных сил, включая мобилизационные тренировки.

Беларусь продолжает участвовать в совместных военных мероприятиях с Россией, а ее территория ранее использовалась для размещения российских сил и проведения маневров.

Само проведение учений не свидетельствует о подготовке нового наступления против Украины. Вместе с тем масштаб задействованных ресурсов, участие российских военных и расположение полигонов делают маневры значимым событием для региональной безопасности.

В ближайшие дни внимание будет приковано к характеру проводимых тренировок и тому, ограничатся ли они заявленными задачами коллективной обороны и миротворческой подготовки.

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