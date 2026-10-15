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Россия возвращает дизель на мировые рынки: в Кремле сделали громкое заявление

Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива могут положительно повлиять на стабильность нефтяного рынка

15 октября 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки, что, по мнению Кремля, может оказать положительное влияние на ситуацию в нефтяном секторе. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Россия возвращает дизель на мировые рынки: в Кремле сделали громкое заявление

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, возвращение российских поставок способно дать определенный стабилизирующий эффект для нефтяных рынков. При этом представитель Кремля не привел конкретных данных об объемах экспорта, направлениях поставок или возможном влиянии российского топлива на мировые цены.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения сделки между Россией и США, связанной с поставками дизельного топлива. В Кремле положительно оценивают перспективы выхода российского продукта на международные рынки, представляя это как фактор, способный поддержать стабильность энергоснабжения.

Одновременно Песков подверг критике европейские страны, которые негативно отреагировали на договоренности Москвы и Вашингтона. По его словам, Европа, выступающая против сделки, традиционно демонстрирует позицию "партии войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — решение администрации Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного горючего на шесть месяцев вызвало острую реакцию в Украине и среди американских политиков. Соглашение представляется на фоне поиска путей завершения войны, однако ее экономический эффект и возможные последствия для санкционного давления на Кремль вызывают вопросы. Способны ли договоренности по поводу российского дизеля действительно повлиять на мировые цены на топливо? И главное – может ли ослабление ограничений стать инструментом давления на Москву ради переговоров, получит ли Кремль дополнительные экономические и политические дивиденды без реальных уступок в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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