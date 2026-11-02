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Недилько Ксения
Российская чиновник и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова отметилась очередной порцией абсурдной пропаганды в стиле известного фейка о "распятом мальчике". Во время выступления на одном из федеральных телеканалов в июле 2026 года она попыталась умилять зрителей вымышленными историями о событиях на востоке Украины.
Яна Лантратова. Фото: росСМИ
Лантратова заявила, что якобы лично наблюдала за боевыми действиями, пытаясь обвинить украинских защитников в использовании гражданского населения.
Однако на этом полет фантазии российской омбудсменки не остановился, и она озвучила откровенно сюрреалистическую историю, не подкрепленную никакими фактами.
Подобные заявления являются классическим инструментом российской информационно-психологической разведки (ИПСО), которые создаются с единственной целью — демонизировать Вооруженные силы Украины и поддерживать необходимый уровень ненависти среди внутренней российской аудитории.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле пока не рассматривают новые гуманитарные операции по сценарию Олешек. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя завершившуюся миссию в Херсонской области. Таким образом, рассчитывать на скорейшее повторение такого перемирия оснований пока нет.