logo

BTC/USD

77905

ETH/USD

2287.24

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская омбудсменка Лантратова придумала абсурдный фейк о «выброшенных из колясках детей»
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская омбудсменка Лантратова придумала абсурдный фейк о «выброшенных из колясках детей»

Очередное дно пропаганды: в РФ Яна Лантратова попыталась запугать россиян выдумками об украинских военных

2 ноября 2026, 15:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская чиновник и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова отметилась очередной порцией абсурдной пропаганды в стиле известного фейка о "распятом мальчике". Во время выступления на одном из федеральных телеканалов в июле 2026 года она попыталась умилять зрителей вымышленными историями о событиях на востоке Украины.

Российская омбудсменка Лантратова придумала абсурдный фейк о «выброшенных из колясках детей»

Яна Лантратова. Фото: росСМИ

"У кого, через кого, через чье сердце прошел Донбасс? — патетически начала свою речь российская чиновница. – Вот через мое сердце он прошел".

Лантратова заявила, что якобы лично наблюдала за боевыми действиями, пытаясь обвинить украинских защитников в использовании гражданского населения.

"И вот с того момента я видела, что происходит там, когда людей использовали как живой щит", — утверждает она.

Однако на этом полет фантазии российской омбудсменки не остановился, и она озвучила откровенно сюрреалистическую историю, не подкрепленную никакими фактами.

"Я никогда не забуду, как нацисты, пытавшиеся выйти из окружения, они просто украли колясочки с маленькими детьми, — эмоционально выкрикнула Лантратова в студии, завершив свою басню самым кровавым финалом: — А потом выбрасывали этих детей".

Подобные заявления являются классическим инструментом российской информационно-психологической разведки (ИПСО), которые создаются с единственной целью — демонизировать Вооруженные силы Украины и поддерживать необходимый уровень ненависти среди внутренней российской аудитории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле пока не рассматривают новые гуманитарные операции по сценарию Олешек. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя завершившуюся миссию в Херсонской области. Таким образом, рассчитывать на скорейшее повторение такого перемирия оснований пока нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости