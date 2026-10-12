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Россию охватил небывалый ужас: фанаты Путина истерически закричали из-за последствий войны в Украине

В России упраздняют и переносят концерты, а организаторы жалуются на падение спроса и тревожную ситуацию в приграничных регионах на фоне войны

12 октября 2026, 14:40
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Клименко Елена

Российский концертный рынок сталкивается с трудностями: некоторые выступления артистов отменяют, а организаторы сообщают о понижении спроса на развлекательные мероприятия. Среди исполнителей, в гастрольном графике которых произошли изменения, оказалась и поклонница Кремля Лариса Долина. На ситуацию могут влиять как организационные проблемы, так и всеобщая тревожность в регионах, расположенных вблизи границы с Украиной.

Россию охватил небывалый ужас: фанаты Путина истерически закричали из-за последствий войны в Украине

Фото: из открытых источников

В частности, концерт Долиной в Санкт-Петербурге, запланированный на 15 ноября, исчез из афиши. В то же время выступление певицы в Брянске, которое должно состояться 12 ноября, остается в официальном графике. Так что информация об отмене всех ее концертов не соответствует имеющимся данным.

Тем временем, в Брянске отменили концерт исполнителя NILETTO, запланированный на 10 октября. Причины отмены могут быть разными, однако местные организаторы обращают внимание на всеобщее ухудшение ситуации и нежелание людей тратить деньги на развлечения.

Один из представителей концертного бизнеса Брянска объяснил, что сегодня хорошо продаются билеты преимущественно на выступления популярных артистов или мероприятия в небольших залах.

"Сейчас можно хорошо продать билеты либо на очень популярного исполнителя, либо в небольшие залы", — отметил организатор.

Он также связал спад интереса к концертам с опасениями безопасности, особенно среди жителей приграничных территорий.

"Людям у нас сейчас, мягко говоря, не до концертов. Знаете, у нас тревожно, в пограничной зоне вообще кошмар, люди переживают за себя и за близких. Какие здесь развлечения?", — объяснил он.

Отмена коснулась и планов американского рэпера Канье Веста: в Санкт-Петербурге не состоятся два анонсированных на октябрь концерта. В то же время, связывать это исключительно с опасениями из-за украинских дронов нет оснований, поскольку среди причин называли и проблемы с договоренностями относительно концертной площадки.

Портал "Комментарии" уже писал, что оккупированные Олешки на Херсонщине оказались в условиях гуманитарной катастрофы из-за блокады со стороны российских войск.



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