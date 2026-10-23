С экономикой РФ началось что-то неладное: на какие шаги вдруг пошел Центробанк

Банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 14% годовых, одновременно ухудшив прогноз инфляции на 2026 год. Согласно пресс-релизу регулятора, теперь ожидается, что рост потребительских цен составит 7,1-7,6%. Это выше предыдущих ориентиров и указывает на сохраняющиеся сложности в борьбе с инфляцией.

Экономика России. Фото: из открытых источников

По данным Центробанка, на 19 октября годовая инфляция в России достигла 6,8%. При этом динамика цен в третьем квартале оказалась заметно более напряженной, чем во втором. С учетом сезонных факторов текущий рост цен в пересчете на год ускорился в среднем до 8% против 4,8% кварталом ранее.

Похожая тенденция наблюдается и в базовой инфляции, которая позволяет оценить устойчивость ценового давления без учета наиболее волатильных компонентов. Этот показатель вырос до 6,2% после 4,5% во втором квартале.

Одним из факторов ускорения инфляции Банк России назвал повышение цен на моторное топливо. Подорожание горючего может отражаться не только на расходах автомобилистов, но и на стоимости перевозок и товаров, увеличивая давление на потребительские цены.

Еще в июле регулятор повысил прогноз инфляции на 2026 год с 4,5-5,5% до 6-7%. Теперь диапазон вновь пересмотрен в сторону повышения. Одновременно ожидания относительно экономического роста стали более сдержанными: прогноз увеличения ВВП России на 2026 год составляет 0-1% вместо прежних 0,5-1,5%.

На 2027 год Банк России по-прежнему ориентируется на инфляцию около 4%. Однако достижение этой цели будет зависеть от того, насколько быстро удастся замедлить рост цен и стабилизировать экономическую ситуацию.

Сохранение ставки на уровне 14% означает, что регулятор пока не объявил о новом снижении стоимости заимствований. Для бизнеса и граждан это оставляет финансовые условия жесткими, тогда как пересмотр инфляционного прогноза свидетельствует: ценовое давление остается существенным риском для российской экономики.

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