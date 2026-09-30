Санкции в обмен на заключенных: Кремль резко ответил на сообщения о плане Трампа

В Кремле отвергли сообщения о возможной сделке с США, которая предусматривала бы ослабление санкций против России в обмен на освобождение заключенных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная постановка вопроса для Москвы неприемлема.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам Пескова, российская сторона вообще не признает существование политических заключенных в стране, поэтому обсуждать снятие или смягчение санкций в обмен на их освобождение, по версии Кремля, невозможно.

При этом представитель Владимира Путина подтвердил, что контакты между российскими и американскими спецслужбами по вопросам обмена заключенными продолжаются. По его словам, такие переговоры проходят регулярно и не прекращались.

Поводом для заявления Кремля стала публикация The Atlantic. Издание сообщило, что спецпредставитель президента США Джона Коула предложил использовать освобождение российских политзаключенных как возможный инструмент для постепенного смягчения американских санкций и восстановления отдельных экономических связей с Москвой. Президент США Дональд Трамп, по данным издания, поддержал эту идею.

Инициатива пока находится на ранней стадии. Речь идет не о готовом соглашении, а о возможной дипломатической модели, которую американская сторона рассматривает в рамках более широких попыток изменить отношения с Москвой.

The Atlantic отмечает, что похожий подход Коул ранее применял в отношении Беларуси: освобождение заключенных сопровождалось ограниченным смягчением американских санкций. Теперь аналогичный механизм могут попытаться использовать в отношении России.

Таким образом, Вашингтон и Москва публично демонстрируют разные оценки одной и той же идеи: США рассматривают ее как возможный дипломатический инструмент, тогда как Кремль категорически отрицает саму возможность обсуждения такой схемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкционный тупик в ЕС: какое важное решение по Путину снова отложили.



