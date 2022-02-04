Сервис бронирования Hotels.com прекратит свою работу в РФ

Сервис бронирования мест в гостиницах онлайн и по телефону Hotels.com с апреля прекратит свою деятельность в России. На российском сайте сервиса пользователей уведомили, что бронирование не осуществляется после 31 марта. Все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России будут закрыты с 1 апреля, говорится в уведомлениях, которые получили клиенты от сервиса

Сервис бронирования. Фото: Legion-Media

Международный сервис бронирования отелей онлайн и по телефону Hotels.com (входит в холдинг Expedia Group) с апреля прекратит свою деятельность в России. Об этом говорится в уведомлениях, которые получили клиенты сервиса. На российском сайте сервиса сообщается , что бронирование на даты после 31 марта не принимаются. При переходе на версии для других стран для бронирования доступны все даты после 1 апреля.





Hotels.com имеет 85 сайтов на 34 языках и предлагает более 325 тысяч отелей с "гарантией лучшей цены" в 19 тысячах мест. Сеть была основана в 1991 году. Управляет ею Hotels.com LP., дочерняя компания партнерства с ограниченной ответственностью, расположенного в Далласе, штат Техас.





Сеть, как и ее конкуренты, имеет программу лояльности, которая позволяет клиентам получить скидки на большинство отелей.

Booking.com, крупнейший сервис по бронированию отелей, по решению суда заплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей, наложенный ФАС, за навязывание российским отелям условия о паритете цен. ФАС посчитала, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая работающим с ним отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но сервис требование проигнорировал. В ответ ФАС в декабре 2019 года возбудила в отношении Booking.com антимонопольное разбирательство.





Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против шести северокорейцев, одного россиянина и организации, которая, по их словам, ответственна за закупку товаров для программ вооружения Северной Кореи после серии запусков северокорейских ракет. Министерство финансов США заявило, что эти шаги соответствуют американским усилиям, направленным на предотвращение продвижения Северной Кореей оружия массового уничтожения (ОМУ) и программ баллистических ракет.

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