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Шантаж и политическое давление: Россия выразила новое обвинение странам Запада

Россия обвиняет Запад в усилении давления за счет поставок оружия Украине

сегодня, 17:20
Автор:

Карина Ожерельева
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Высокопоставленный российский чиновник в среду, 9 февраля, обвинил Запад в усилении политического давления на Москву, снабжая оружием и боеприпасами для поддержки Украины во время противостояния из-за наращивания российской армии. Об этом сообщает Reuters.

Шантаж и политическое давление: Россия выразила новое обвинение странам Запада

Заместитель министра иностранных дел России и глава делегации Сергей Рябков - фото из открытых источников

Москва собрала войска близ Украины и собирается провести военные учения в Беларуси на севере Украины, вызывая опасения, что она может вторгнуться. Россия отрицает любой план нападения на Украину.

Такие страны, как Соединенные Штаты и Великобритания, предоставили Украине военную помощь, включавшую противотанковые ракеты и пусковые установки, чтобы помочь ей защититься. Другие, например, Германия, прислали шлемы, избегая летальной помощи.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военные поставки Украины являются "шантажом и давлением Запада".

"Все, что происходит в плане закачки Украины техникой, боеприпасами, военной техникой, включая летальное оружие, является попыткой дополнительного политического давления на нас, а также, вероятно, военно-технического давления", — цитирует Рябкова РИА.

Желание Украины политически сблизиться с Западом широко рассматривается за рубежом как одна из главных проблем Москвы, поскольку она стремится к гарантиям безопасности от Запада, которые наложили вето на вступление Киева в НАТО и остановили расширение военного альянса.

Рябков отметил неподтвержденную информацию российских СМИ о том, что Киев запросил у США системы противоракетной обороны THAAD, назвав это "провокацией".

РИА цитирует его слова, что если Вашингтон серьезно подумает о таких поставках, это снизит шансы на политико-дипломатическое решение к противостоянию.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Германии признали свой страх из-за поставок вооружения Украине.


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Источник: https://www.reuters.com/world/russia-calls-report-ukrainian-missile-system-request-provocation-2022-02-09/
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