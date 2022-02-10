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Школьник из России получил 5 лет тюрьмы за планы взорвать здание ФСБ в видеоигре

Двое другие подсудимых были освобождены из-под данной статьи в связи с тем, что оказывали "содействие следствию".

сегодня, 12:26
Автор:

Елизавета Черных
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Суд в Красноярском крае приговорил подростка Никиту Уварова к пяти годам лишения свободы за планы взорвать здание ФСБ в популярной видеоигре Minecraft. Действия 16-летнего школьника из российского города Канск сочли за прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом пишет издание РБК. 

Школьник из России получил 5 лет тюрьмы за планы взорвать здание ФСБ в видеоигре

Minecraft - фото из открытых источников

Отмечается, что об обвинительном приговоре в своем Telegram написал правозащитник Павел Чиков. 

"Никита Уваров признан виновным по статье 205.3 УК РФ. Ему назначено наказание 5 лет лишения свободы в колонии и 30,000 рублей штраф. Его берут под стражу в зале суда", — сообщил Чиков. Максимальное наказание по ст. 205.3 УК предусматривает пожизненное лишение свободы.

Адвокат также добавил, что двое другие подсудимых были освобождены из-под данной статьи в связи с тем, что оказывали "содействие следствию". 

Как пишет русская служба ВВС, еще в 2020 году трое школьников из Канска были задержаны за то, что развесили по городу листовки в поддержку Азата Мифтахова, пытавшегося поджечь офис правящей партии "Единая Россия". 

После того, как российские правоохранители смогли получить доступ к телефонам и перепискам подростков, выяснилось, что те построили здание ФСБ в популярной игре Minecraft и планировали в виртуальном режиме устроить его подрыв. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в российском Новосибирске школьник 10 лет впал в кому, а позже скончался после избиения детьми старшего возраста. Накануне мальчик сообщал родителям о том, что подвергся избиению со стороны старшеклассников, однако не говорил, что его что-то беспокоит в состоянии здоровья. Однако спустя некоторое время родители обнаружили бездыханное тело сына в ванной комнате. 



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Источник: https://www.rbc.ru/society/10/02/2022/6204d8769a7947560d90900a
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