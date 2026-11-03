История с обнаружением предполагаемой пыточной под Киевом получила международный резонанс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию. При этом представитель Кремля использовал тему скандала для очередных политических заявлений об Украине и ее союзниках.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам Пескова, европейские структуры якобы делают все возможное, чтобы оградить украинскую власть от негативных последствий подобных историй. Однако никаких конкретных доказательств этой оценки пресс-секретарь российского президента не привел.

Отдельно Дмитрий Песков высказался о мобилизации в Украине. Он утверждает, что у Киева якобы заканчиваются людские ресурсы, а проблемы с комплектованием армии будут только нарастать. Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны и дискуссий о потребностях украинских Сил обороны в личном составе.

Еще один тезис представителя Кремля касался украинских военнослужащих, не желающих продолжать участие в боевых действиях. Песков заявил, что они могут сдаваться российским военным в плен.

Таким образом, комментарий Кремля объединил сразу несколько тем: резонансную историю под Киевом, мобилизационные трудности Украины и призывы к сдаче в плен. При этом заявления Пескова отражают позицию российской стороны и сами по себе не подтверждают ни обстоятельства истории с предполагаемой пыточной, ни приведенные им оценки ситуации с мобилизацией.

Скандал вокруг событий под Киевом продолжает привлекать внимание, а его обстоятельства и ответственность причастных требуют отдельного установления.

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