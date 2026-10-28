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Скандальное кадровое решение Гутерреша: представитель РФ возглавит направление в миротворческих миссиях ООН

Россиянин будет координировать работу полицейских контингентов ООН в мире: детали нового назначения в Департаменте миротворческих операций

28 октября 2026, 08:11
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Недилько Ксения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций принял решение утвердить на высоком посту в структуре международной безопасности представителя Российской Федерации. Дипломат Глеб Десятников официально стал помощником руководителя ООН, возглавив важный сектор в Департаменте миротворческих операций.

Скандальное кадровое решение Гутерреша: представитель РФ возглавит направление в миротворческих миссиях ООН

Глеб Десятников

Согласно обнародованному официальному анонсу, новоназначенное должностное лицо получило под свой контроль стратегический вектор деятельности организации.

"Под руководством Десятникова будет направление, — объяснили в пресс-службе Организации Объединенных Наций, очерчивая круг новых должностных обязанностей россиянина, — координирующего противоминную деятельность ООН и работу полицейских контингентов в составе миротворческих миссий во всем мире".

Обосновывая этот кадровый шаг, в офисе генерального секретаря отметили продолжительную карьеру российского представителя в дипломатических кругах и международных институтах.

"Дипломат имеет более 35-летний опыт работы, — добавили у генсека ООН, акцентируя на профессиональном бэкграунде должностного лица, — в сфере международных отношений, политических дел и вопросов безопасности в правительстве, многосторонней дипломатии и регионах, затронутых конфликтами".

Теперь именно под руководством российского дипломата будут приниматься ключевые решения относительно глобальных гуманитарных миссий по разминированию территорий и привлечению международных полицейских сил к стабилизации в горячих точках планеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Комиссия ООН определила российские удары по энергетике как направленные на страдания людей.



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