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Недилько Ксения
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций принял решение утвердить на высоком посту в структуре международной безопасности представителя Российской Федерации. Дипломат Глеб Десятников официально стал помощником руководителя ООН, возглавив важный сектор в Департаменте миротворческих операций.
Глеб Десятников
Согласно обнародованному официальному анонсу, новоназначенное должностное лицо получило под свой контроль стратегический вектор деятельности организации.
Обосновывая этот кадровый шаг, в офисе генерального секретаря отметили продолжительную карьеру российского представителя в дипломатических кругах и международных институтах.
Теперь именно под руководством российского дипломата будут приниматься ключевые решения относительно глобальных гуманитарных миссий по разминированию территорий и привлечению международных полицейских сил к стабилизации в горячих точках планеты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Комиссия ООН определила российские удары по энергетике как направленные на страдания людей.