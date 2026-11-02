«Снесут и пройдут как по буфету»: пропагандист Соловьев устроил истерику из-за 800-тысячной пехоты ВСУ

Российский рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев разразился очередным абсурдным заявлением, в котором фактически признал колоссальную силу и превосходство украинской армии. В прямом эфире он выразил опасение, что Вооруженные силы Украины способны без особого труда захватить несколько европейских государств.

Владимир Соловьев

"Чисельность сухопутных войск Украины превосходит, как я понимаю, возможности сейчас, по крайней мере, европейского НАТО — то, то, судя по всему, и мирового", — жалуется пропагандист, оценивая масштабы украинской армии.

По его мнению, развитие событий на международной арене может кардинально измениться, и партнерам Украины якобы не хватит сил, чтобы сдержать ее военный потенциал.

Соловьев предполагает сценарий, при котором Украина может легко расширить свои границы за счет западных соседей.

"Ситуация может таким образом повернуться, что хрен знает, что зачем рубиться с нами, – рассуждает рупор Кремля, – если можно просто взять и моментально нарастить территорию Украины, захватив территории Венгрии, Польши, Румынии".

В своей больной фантазии топпропагандист уже видит, как украинские защитники маршируют по европейским городам, а Североатлантический альянс остается беспомощным перед такой мощью.

"Да как по буфету пройдут, Молдову , войдут в Европу, — истерически подытожил Соловьев, добавив: — И 800-тысячную пехоту Украины НАТО вообще не сможет остановить. Они их просто снесут".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские защитники установили новый исторический рекорд по ликвидации живой силы врага за сутки. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, в течение 1 ноября ряды российских захватчиков опустели на колоссальное количество личного состава.

"В течение 1 ноября Силы обороны Украины обезвредили 2 500 российских захватчиков, — отчитываются в военном ведомстве, отмечая беспрецедентную интенсивность боев. — Это самые большие суточные потери противника за все время полномасштабной войны".