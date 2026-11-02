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Недилько Ксения
Российский рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев разразился очередным абсурдным заявлением, в котором фактически признал колоссальную силу и превосходство украинской армии. В прямом эфире он выразил опасение, что Вооруженные силы Украины способны без особого труда захватить несколько европейских государств.
Владимир Соловьев
По его мнению, развитие событий на международной арене может кардинально измениться, и партнерам Украины якобы не хватит сил, чтобы сдержать ее военный потенциал.
Соловьев предполагает сценарий, при котором Украина может легко расширить свои границы за счет западных соседей.
В своей больной фантазии топпропагандист уже видит, как украинские защитники маршируют по европейским городам, а Североатлантический альянс остается беспомощным перед такой мощью.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские защитники установили новый исторический рекорд по ликвидации живой силы врага за сутки. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, в течение 1 ноября ряды российских захватчиков опустели на колоссальное количество личного состава.
"В течение 1 ноября Силы обороны Украины обезвредили 2 500 российских захватчиков, — отчитываются в военном ведомстве, отмечая беспрецедентную интенсивность боев. — Это самые большие суточные потери противника за все время полномасштабной войны".