Российская государственная пропагандистская машина в очередной раз прибегла к использованию генеративных технологий искусственного интеллекта для создания абсурдных этнических стереотипов и устрашения собственной аудитории мнимой "дискриминацией". Эпицентром нового информационного вброса стало воскресное вечернее шоу Владимира Соловьева, где обсуждали придуманные правила поведения в украинских медицинских учреждениях.

Владимир Соловьев

Журналистка Ксения Собчак подробно разобрала происхождение этой "сенсации" и указала полное отсутствие верификации контента со стороны телеведущего.

"На прошлой неделе в ряде Telegram-каналов и СМИ появилось фото якобы из учебника, в котором сказано, что женщине во время родов нужно кричать только на украинском языке, — рассказывает Собчак о том, как российские ресурсы дружно подхватили манипулятивные заголовки. Комментируя непосредственную реакцию главного рупора Кремля, автор сообщения добавила: — Не прошел мимо этой новости на своей передаче и Владимир Соловьев, заявив зрителям: "Рожать надо в вышиванке, кричи на государственном языке!". Однако проверка фото в инструменте OpenAI для обнаружения сгенерированного контента четко показывает, что картинка была сделана с помощью ChatGPT – сервис нашел на ней водяной знак SynthID, который компания добавляет к искусственным фото".

Украинское профильное сообщество и региональные фактчекеры также мгновенно отреагировали на распространение ложных данных. В частности, журналисты издания "Гвара Медиа" обратились за официальным разъяснением непосредственно к руководству медицинского учреждения, фигурировавшему в российских новостях.

Представители украинского здравоохранения заверили, что никаких языковых ограничений в медицинской практике или инструкциях для пациентов никогда не существовало.

"Львовский перинатальный центр официально утверждает, что не имеет никакого отношения к материалу, опубликованному на этом подробном изображении, — цитирует Собчак опровержение со стороны украинских врачей и аналитиков, изучивших регламенты профильного министерства. Обозреватели также обратили внимание на визуальные разногласия в фейковом буклете: — Официальные ресурсы Минздрава Украины и Центра общественного здоровья не содержат никаких рекомендаций относительно того, на каком языке женщинам следует говорить во время родов. Кроме того, фактчекеры заметили, что страница выполнена не в традиционных цветах львовского родильного — зеленом и оранжевом. Если у Соловьева нет других пруфов, кроме одного скрина, то львовянкам все же можно рожать на русском, а к его заявлениям — сами знаете, как относиться".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Алексей Кучеренко с иронией и возмущением отреагировал на попытки уполномоченного по защите государственного языка контролировать общение жителей во внутренних чатах ОСМД. Парламентарий считает такую инициативу абсурдной, особенно на фоне более серьезных вызовов и событий, которые сейчас происходят внутри силовых и антикоррупционных структур страны.