Союзники по изоляции: Пекин, Минск и Пхеньян отчитались о поздравлении главы Кремля с днем рождения

В среду, 7 октября, глава страны-агрессорки Владимир Путин отмечает свой 74-й день рождения. По этому случаю лидеры стран, остающихся ключевыми партнерами Москвы на фоне международной изоляции, направили ему свои официальные и персональные приветствия. Среди первых традиционно оказались руководители Северной Кореи и Беларуси, подчеркнувшие важность военно-политических связей с Кремлем.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, полную дружеских эпитетов. Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало содержание этого послания, где северокорейский диктатор восхваляет внутреннюю политику РФ последних двух десятилетий, за которые Россия якобы укрепила свой статус "мощного государства".

"Самый дорогой друг, товарищ Владимир Путин, — цитируют медиа обращение Ким Чен Ына, который особо отметил важность подписанного ранее договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. — Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю Вашего дня рождения".

Пхеньянский руководитель также выразил удовлетворение уровнем личной коммуникации с российским коллегой.

"Рад тому, что у меня прекрасные дружеские отношения с Вами, — отметил лидер КНДР, заверив в готовности совместно строить новые геополитические союзы, — и открываю новую страницу в развитии отношений между двумя странами".

Почти одновременно с КНДР свои приветствия озвучил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В пресс-службе минского политика заявили, что углубление экономической и торговой интеграции двух стран лишь подтверждает "актуальность союзного строительства". Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит стремление Путина развивать "братские связи" между столицами, и выразил уверенность, что Москва и Минск будут в дальнейшем выступать с единой позицией на международной арене.

"Ваша плодотворная и творческая деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Родине, — говорится в официальном тексте белорусского поздравления, где также хвастается "стратегическое видение" именинника. — Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов".

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, праздничные телеграммы и обращения в адрес Путина поступили также от главы КНР Си Цзиньпина и лидеров нескольких других дружественных к российскому режиму государств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало детализированный отчет о масштабной ночной атаке на украинские регионы, попытавшись оправдать удары по сугубо гражданским объектам выдумками о военном производстве.