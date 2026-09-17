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Су-27 подняли навстречу британским самолетам над Черным морем: что заявили в Москве

Российское Минобороны утверждает, что обнаружило три британских военных самолета у побережья оккупированного Крыма. В Лондоне на момент публикации эти заявления не подтверждали

17 сентября 2026, 14:18
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Кравцев Сергей

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух после обнаружения нескольких воздушных целей над Черным морем в районе временно оккупированного Крыма. Об этом заявило Министерство обороны России, передает российское издание SHOT.

Су-27 подняли навстречу британским самолетам над Черным морем: что заявили в Москве

Российский Су-27. Фото: из открытых источников

По версии российского ведомства, системы контроля воздушного пространства обнаружили объекты, которые приближались к российской границе. Для их идентификации и предотвращения возможного нарушения границы в воздух были подняты два Су-27, находившиеся на боевом дежурстве в составе сил противовоздушной обороны.

В российском Минобороны утверждают, что экипажи истребителей определили воздушные цели как стратегический разведывательный самолет RC-135 и два истребителя Typhoon. По версии Москвы, все три воздушных судна принадлежали британским ВВС.

Российская сторона заявила, что после приближения Су-27 иностранные самолеты удалились от государственной границы РФ. При этом Москва утверждает, что нарушения воздушного пространства России не произошло.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что полет Су-27 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

При этом важно учитывать, что информация о составе группы самолетов и обстоятельствах ее перехвата на данный момент исходит от российской стороны. Независимого подтверждения этих деталей в представленном сообщении нет.

Подобные эпизоды в Черном море уже становились предметом повышенного внимания из-за регулярных полетов военной авиации стран НАТО в международном воздушном пространстве вблизи Крыма. В прошлом фиксировались и более серьезные инциденты. В частности, в 2023 году российский Су-27 совершил опасное сближение с британским разведывательным RC-135 над Черным морем; тогда инцидент вызвал международный резонанс.

Нынешний эпизод, согласно российской версии, завершился без нарушения границы и без применения оружия.

Также издание "Комментарии" сообщало — Российская Федерация продолжает использовать международные площадки для распространения агрессивной риторики, ядерного шантажа и выдвижения ультиматумов мировому сообществу. В этот раз инструментом пропаганды стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед молодежной аудиторией, где он наметил видение Москвой будущего мироустройства сквозь призму войны против Украины.




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