Скандальная российская фигуристка Камила Валиева, которой приписывают роман с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, снова оконфузилась перед всем миром.

Фото: из открытых источников

6 ноября этого года Международный союз конькобежцев (ISU) официально сообщил о вступлении в силу решения, аннулирующего результаты Валиевой на чемпионате Европы 2022 года.

В начале 2022 года спортсменка из государства-агрессора России выступала на Олимпийских играх в Пекине, где завоевала "золото" в командных соревнованиях. Однако впоследствии выяснилось, что еще в конце декабря 2021 у 15-летней фигуристки обнаружили положительную допинг-пробу. Международное агентство по тестированию (ITA) на Олимпиаде объявило, что в ее организме нашли запрещенное вещество — триметазидин.

Несмотря на улики, Валиева не признала свою вину и отказалась возвращать медали. Россия в привычной пропагандистской манере пыталась обжаловать решение в суде.

Во время рассмотрения дела спортсменка пыталась убедить арбитраж, что допинг якобы попал в ее организм случайно из-за клубничного десерта, который готовил ее "дедушка". Она заявила, что мужчина якобы растирал лекарство в стакане, и именно поэтому запрещенное вещество могло оказаться в его теле.

Однако доказать существование самого "дедушки" Валиева так и не смогла. В результате спортсменку дисквалифицировали на четыре года, а золотую медаль передали команде США.

