Украинские дальнобойные санкции ощутимо бьют по РФ. Россия теряет НПЗ, что создает как экономическое, так и социальное напряжение. Европейские политики, в противовес решению президента США Дональда Трампа, убеждены, что Украина должна продолжать наносить удары по российским НПЗ.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

На позицию ЕС отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ. Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление премьера Эстонии Кристена Михала, что “ЕС бросит все силы на то, чтобы Украина смогла "превратить российские НПЗ в руины".

Она акцентировала внимание на должностях, которые он занимал:

1. Министр климата Эстонии (2023-2024 гг.),

2. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии (2015-2016 гг.);

3. Министр юстиции Эстонии (2011-2012 гг.).

"Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь еще говорить от имени всего Европейского союза? Весь ЕС думает: от чьего имени говорит Кая Каллас, которую никто не наделял полномочиями делать все эти глупые заявления. Теперь еще один эстонский "спринтер" появился", — подчеркнула она.

Представитель МИД России выразила свое мнение, что "таким незатейливым способом подобные проходимцы и затягивают Европу в водоворот противостояния".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ответ президента Украины Владимира Зеленского о визите в Москву "на ракете" вызвал острую реакцию в МИД РФ.

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ лидера Украины. По ее словам, "видимо, Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши".



