У Путина есть внука от Зеленского: что известно о дочери Екатерине Тихоновой

В медиапространстве появились новые подробности о непубличной жизни семьи главы Кремля Владимира Путина. Благодаря расследованию журналистов издания "Проект", проанализировавших слитую в сеть базу данных Федеральной пограничной службы РФ, стало известно имя одного из его внук. Ею оказалась восьмилетняя девочка, родившаяся в декабре 2017 года и официально зарегистрированная как Эльза Тихонова.

Екатерина Тихонова и Игорь Зеленский

"У руководителя фонда "Иннопрактика" Екатерины Тихоновой и известного балетмейстера Игоря Зеленского подрастает общая дочь", — сообщает в своем сообщении информационный ресурс "Новости "Агентства"".

Как отмечают расследователи, ребенок носит фамилию своей матери, которая является младшей среди официальных дочерей российского президента. Сама Екатерина, как известно, уже долгое время живет и ведет деятельность под вымышленной фамилией Тихонова для сокрытия родственных связей с диктатором.

"Эту информацию расследователям удалось установить во время детального изучения попавших в открытый доступ закрытых пограничных реестров, — подчеркивают журналисты, анонсируя более масштабное разоблачение скрытой жизни российских элит. — На следующей неделе мы обнародуем большое расследование под названием "Попутчики"".

Авторы материала добавляют, что в будущей публикации, полностью опирающейся на массив данных пограничной службы, будет подробно рассказано о тайных заграничных маршрутах, транспортных средствах и круге общения российских чиновников, которые, несмотря на официальную риторику, продолжают активно пользоваться благами западного мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какой знак зодиака среди тройки Зеленский, Трамп и Путин морально сильнейший.