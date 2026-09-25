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Недилько Ксения
В медиапространстве появились новые подробности о непубличной жизни семьи главы Кремля Владимира Путина. Благодаря расследованию журналистов издания "Проект", проанализировавших слитую в сеть базу данных Федеральной пограничной службы РФ, стало известно имя одного из его внук. Ею оказалась восьмилетняя девочка, родившаяся в декабре 2017 года и официально зарегистрированная как Эльза Тихонова.
Екатерина Тихонова и Игорь Зеленский
Как отмечают расследователи, ребенок носит фамилию своей матери, которая является младшей среди официальных дочерей российского президента. Сама Екатерина, как известно, уже долгое время живет и ведет деятельность под вымышленной фамилией Тихонова для сокрытия родственных связей с диктатором.
Авторы материала добавляют, что в будущей публикации, полностью опирающейся на массив данных пограничной службы, будет подробно рассказано о тайных заграничных маршрутах, транспортных средствах и круге общения российских чиновников, которые, несмотря на официальную риторику, продолжают активно пользоваться благами западного мира.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какой знак зодиака среди тройки Зеленский, Трамп и Путин морально сильнейший.