В Кремле отреагировали на заявления лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, назвавшие Россию угрозой для Франции. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не соглашается с такой оценкой.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам Пескова, Россия якобы не представляет угрозы ни для Франции, ни для других европейских государств. Представитель Кремля также заявил, что у Москва нет конфликтов с европейскими странами, которые могли бы привести к серьезному противостоянию.

"Мы не согласны с этим заявлением. Россия не угрожает Франции или какой-либо другой стране Европы", — сказал Песков, ссылаясь на предварительные заявления российского президента Владимира Путина.

Ранее Ле Пен и Барделла выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что Москва не должна диктовать Франции ее политику. Представители Национального объединения также заявили о неприемлемости иностранного вмешательства во французские дела и назвали Россию угрозой для страны.

Песков отверг эти обвинения и заявил, что Россия якобы "никому не угрожает и никого не шантажирует". По его словам, Кремль категорически не принимает подобные оценки.

Заявление прозвучало на фоне ужесточения дискуссии во Франции по поводу российских гибридных угроз. Французские власти в последнее время сообщали о росте активности, которую Париж связывает с Россией, в частности в киберпространстве и критической инфраструктуре.

Таким образом, позиции сторон остаются противоположными: французские политики говорят об угрозе и необходимости противодействия российскому влиянию, в то время как Кремль отрицает сам факт такой угрозы. При этом заявления Пескова отражают позицию российских властей и не являются независимой оценкой ситуации в Европе.

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